Перша в історії людина з інвалідністю отримала дозвіл на політ у космос

Британський паралімпієць став першою людиною з інвалідністю, яка отримала дозвіл на політ до Міжнародної космічної станції. Джон Макфолл уже пройшов медичне обстеження, необхідне для тривалого перебування на МКС. Тепер він повинен отримати остаточне затвердження від Європейського космічного агентства серед інших конкурентів.

Деталі

Джону Макфоллу зараз 43 роки. Він – хірург-ортопед і колишній паралімпійський спринтер, який представляв Велику Британію на численних змаганнях. Йому ампутували праву ногу вище коліна у 19 років, після аварії на мотоциклі. Макфолл приєднався до Європейського космічного агентства (ЄКА) у 2022 році в рамках програми "Fly!", яка прагне оцінити можливість людини з протезом стати членом екіпажу МКС. Під час нещодавнього брифінгу ЄКА оголосило, що чоловік пройшов медичні тести й тепер перебуває в списку очікування для подорожі на космічну станцію, повідомляє 24 Канал.

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Макфолл сказав, що він "надзвичайно пишається" тим, що його допустили до майбутньої місії на МКС.

Це набагато більше, ніж я. Це культурний зсув,

– сказав він під час брифінгу.

Наразі Макфолл повністю готовий стати астронавтом, але поки що не запланований для конкретної місії. Директор департаменту пілотованих і робототехнічних досліджень ЄКА Даніель Нойеншвандер каже, що зараз він "такий же астронавт, як і всі інші, хто хоче полетіти на космічну станцію, і чекає на призначення".

ЄКА раніше заявляли, що агентство хоче відправити на МКС людину з інвалідністю до того, як космічна станція буде виведена з експлуатації. На цей момент закінчення життєвого циклу МКС заплановано десь після 2030 року. Тож можна очікувати, що Макфолл полетить в найближчі 5 років.

Хоча ми звикли додавати приставку "пара" до олімпійців з інвалідністю, Макфолл не любить так говорити про себе й не хоче, щоб його називали параастронавтом:

Я не парахірург, я хірург. Я не парабатько, я – батько. Гадаю, якщо ми продовжимо використовувати [приставку "пара"], це, ймовірно, продовжить створювати поділ, який не є необхідним,

– каже майбутній астронавт.

Нагадаємо, зовсім скоро на МКС відправиться чергова місія з чотирьох астронавтів, включаючи астронавтку Енн Макклейн, яка обійме посаду командувачки станції, Ніколь Айерс, яка керуватиме космічним кораблем, а також астронавта японського космічного агентства JAXA Такуя Оніші. У їхній капсулі Dragon на Землю повернуться нинішні члени екіпажу, включаючи двох астронавтів Boeing Starliner Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які застрягли на МКС на довгі місяці замість восьми днів.