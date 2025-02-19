Детали

Джону Макфоллу сейчас 43 года. Он – хирург-ортопед и бывший паралимпийский спринтер, который представлял Великобританию на многочисленных соревнованиях. Ему ампутировали правую ногу выше колена в 19 лет, после аварии на мотоцикле. Макфолл присоединился к Европейскому космическому агентству (ЕКА) в 2022 году в рамках программы "Fly!", которая стремится оценить возможность человека с протезом стать членом экипажа МКС. Во время недавнего брифинга ЕКА объявило, что человек прошел медицинские тесты и теперь находится в списке ожидания для путешествия на космическую станцию, сообщает 24 Канал.

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Макфолл сказал, что он "чрезвычайно гордится" тем, что его допустили к будущей миссии на МКС.

Это намного больше, чем я. Это культурный сдвиг,

– сказал он во время брифинга.

Сейчас Макфолл полностью готов стать астронавтом, но пока не запланирован для конкретной миссии. Директор департамента пилотируемых и робототехнических исследований ЕКА Даниэль Нойеншвандер говорит, что сейчас он "такой же астронавт, как и все остальные, кто хочет полететь на космическую станцию, и ждет назначения".

ЕКА ранее заявляли, что агентство хочет отправить на МКС человека с инвалидностью до того, как космическая станция будет выведена из эксплуатации. На данный момент окончание жизненного цикла МКС запланировано где-то после 2030 года. Поэтому можно ожидать, что Макфолл полетит в ближайшие 5 лет.

Хотя мы привыкли добавлять приставку "пара" к олимпийцам с инвалидностью, Макфолл не любит так говорить о себе и не хочет, чтобы его называли параастронавтом:

Я не парахирург, я хирург. Я не параотец, я – отец. Думаю, если мы продолжим использовать [приставку "пара"], это, вероятно, продолжит создавать разделение, которое не является необходимым,

– говорит будущий астронавт.

Напомним, совсем скоро на МКС отправится очередная миссия из четырех астронавтов, включая астронавтку Энн Макклейн, которая займет должность командующей станции, Николь Айерс, которая будет управлять космическим кораблем, а также астронавта японского космического агентства JAXA Такуя Ониши. В их капсуле Dragon на Землю вернутся нынешние члены экипажа, включая двух астронавтов Boeing Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые застряли на МКС на долгие месяцы вместо восьми дней.