Перше відео в історії YouTube стало музейним експонатом в Лондоні
- Музей Вікторії та Альберта в Лондоні придбав права на показ найпершого ролика на YouTube "Я в зоопарку" та реконструйовану версію раннього інтерфейсу платформи.
- Ролик, завантажений Джаведом Карімом у 2005 році, став музейним експонатом, що демонструє початок епохи Web 2.0 та вплив цифрового дизайну на сучасну культуру.
Найперший ролик, завантажений на YouTube, офіційно визнали об'єктом культурної спадщини. Музей Вікторії та Альберта (V&A) у Лондоні придбав права на показ відео "Я в зоопарку" та реконструйовану версію раннього інтерфейсу платформи.
У музеї цей експонат демонструє початок епохи Web 2.0 та відображає вплив цифрового дизайну на сучасну культуру, відкриваючи доступ до витоків світового відеохостингу, зазначає CNN.
Установа придбала реконструйовану ранню сторінку сервісу разом із першим роликом, який завантажив співзасновник платформи Джавед Карім. На цьому 19-секундному відео під назвою "Я в зоопарку" (Me at the zoo) 25-річний розробник позує на тлі слонів у зоопарку Сан-Дієго.
YouTube детальніше розповідає про це у своєму блозі: "19-секундний кліп співзасновника YouTube Джаведа Каріма, знятий на камеру з низькою роздільною здатністю у 2005 році, широко вважається фундаментальним моментом у розвитку контенту, створеного користувачами, що відкрив нові способи самовираження, змінивши спосіб створення та споживання медіа". У цьому полягає народження популярних функцій соціальних медіа, якими ми користуємося щодня.
Цікавий факт! З моменту публікації 23 квітня 2005 року відео зібрало понад 382 мільйони переглядів та більше 18 мільйонів уподобань.
Як перше YouTube-відео перетворили на музейний експонат?
Процес підготовки експоната вимагав значних зусиль: команда цифрового збереження музею протягом 18 місяців працювала над відтворенням дизайну та інтерфейсу платформи.
За основу взяли стан сайту на 8 грудня 2006 року – це найдавніша збережена в інтернеті часова мітка з документальним підтвердженням. До проєкту залучили як співробітників самого YouTube, так і дизайнерську студію Oio з Лондона.
Перший інтерфейс плеєра YouTube / Фото Peter Kelleher/V&A Museum
Генеральний директор YouTube Ніл Моган наголосив, що відновлення оригінальної сторінки перегляду дозволяє громадськості повернутися в минуле до початку глобального культурного явища.
Кураторка Коринна Гарднер додала, що цей цифровий знімок перших днів Web 2.0 є віхою в історії інтернету та дизайну.
Наразі відео експонується в межах виставки "Дизайн 1900 – теперішній час" у Саут-Кенсінгтоні, а деталі технічного відновлення сторінки доступні для огляду у відділенні музею в районі Стратфорд.