В музее этот экспонат демонстрирует начало эпохи Web 2.0 и отражает влияние цифрового дизайна на современную культуру, открывая доступ к истокам мирового видеохостинга, отмечает CNN.

Учреждение приобрело реконструированную раннюю страницу сервиса вместе с первым роликом, который загрузил соучредитель платформы Джавед Карим. На этом 19-секундном видео под названием "Я в зоопарке" (Me at the zoo) 25-летний разработчик позирует на фоне слонов в зоопарке Сан-Диего.

YouTube подробнее рассказывает об этом в своем блоге: "19-секундный клип соучредителя YouTube Джаведа Карима, снятый на камеру с низким разрешением в 2005 году, широко считается фундаментальным моментом в развитии контента, созданного пользователями, открывший новые способы самовыражения, изменив способ создания и потребления медиа". В этом заключается рождение популярных функций социальных медиа, которыми мы пользуемся ежедневно.

Интересный факт! С момента публикации 23 апреля 2005 года видео собрало более 382 миллионов просмотров и более 18 миллионов предпочтений.

Как первое YouTube-видео превратили в музейный экспонат?

Процесс подготовки экспоната требовал значительных усилий: команда цифрового сохранения музея в течение 18 месяцев работала над воспроизведением дизайна и интерфейса платформы.

За основу взяли состояние сайта на 8 декабря 2006 года – это самая древняя сохраненная в интернете временная метка с документальным подтверждением. К проекту привлекли как сотрудников самого YouTube, так и дизайнерскую студию Oio из Лондона.



Первый интерфейс плеера YouTube / Фото Peter Kelleher/V&A Museum

Генеральный директор YouTube Нил Моган отметил, что восстановление оригинальной страницы просмотра позволяет общественности вернуться в прошлое к началу глобального культурного явления.

Кураторка Коринна Гарднер добавила, что этот цифровой снимок первых дней Web 2.0 является вехой в истории интернета и дизайна.

Сейчас видео экспонируется в рамках выставки "Дизайн 1900 – настоящее время" в Саут-Кенсингтоне, а детали технического восстановления страницы доступны для осмотра в отделении музея в районе Стратфорд.