Ferrari готує свій перший спортивний електромобіль

Зовсім скоро на ринок повинен вийти перший повністю електричний спортивний автомобіль Ferrari. Цей бренд і без того ніколи не був дешевим, а за перший в своєму роді продукт доведеться викласти ще більше.

Як повідомляють ЗМІ, електрокар може коштувати понад 500 000 доларів. Чого ж ми можемо від нього очікувати за таку ціну?

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Перший електричний спорткар від Ferrari EV

Повністю електричним стане знаменитий вишнево-червоний Ferrari, який привертає увагу кожного разу, коли він проїжджає повз. Генеральний директор Бенедетто Вінья підтвердив, що компанія покаже свій перший спортивний автомобіль на електротязі до кінця року, але точну дату не назвав. Запуск електричного спорткара запланований на четвертий квартал 2025 року.

Вінья також стверджує, що Ferrari випереджає заплонований графік розробки після того, як наприкінці минулого року зробила "великий-великий крок вперед".

Ми поки що не знаємо, як він буде виглядати, але можна очікувати, що це буде впізнаваний фірмовий стиль Ferrari. Ось так, наприклад, виглядає Ferrari SF90 XX Stradale, яка випускається з 2023 року:



Ferrari SF90 XX Stradale / Фото Ferrari

Висока ціна і ще більше електричних машин

Як і очікується від італійського виробника розкішних спортивних автомобілів, перший електромобіль Ferrari матиме преміальну ціну. За словами джерел, близьких до справи, перший спортивний автомобіль Ferrari EV коштуватиме щонайменше 535 000 доларів США (500 000 євро).

Джерела також розповіли журналістам, що другий електричний Ferrari уже також знаходиться в стадії розробки, але поки що на дуже ранній. Згідно з джерелами, після виробництва менш ніж 14 000 автомобілів минулого року, очікується, що з випуском цих нових машин обсяг виробництва заводу сягне близько 20 000 одиниць.

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Ferrari також запустила свій перший (серійний) гібридний електромобіль (PHEV), SF90 Stradale, минулого року, працюючи над електрифікацією свого модельного ряду. До 2026 року Ferrari прагне, щоб 60% продажів становили електромобілі або гібриди.

За ціною понад 535 000 доларів США перший електричний Ferrari коштуватиме значно більше, ніж середня ціна продажу розкішного електромобіля, яка становить близько 375 000 доларів США (350 000 євро).