Це перший електромобіль від Ferrari, і він просто розкішний

Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Ferrari готується до своєї нової ери, яка почнеться із запуску першого в історії компанії електромобіля. Майбутню новинку, яка вже починає проходити випробування, обіцяють побудувати "правильним чином". Що це означає?

Перші деталі про електрокар від Ferrari

Хоча Ferrari ще офіційно не представила свій перший електромобіль, компанія обіцяє, що водіння його буде "дуже цікавим", як і очікують покупці. Генеральний директор Бенедетто Вінья каже, що люди "не купують Ferrari з якоїсь однієї причини", адже це завжди "комбінація низки речей". Тому глава бренду запевняє, що машина буде зроблена "правильним чином", щоб задовольнити найрізноманітніші запити й потреби.

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Напередодні свого дебюту електромобіль вже знаходиться на дорозі для тестування. За словами Віньї, тестувальники Ferrari вже проїхали на прототипах "кілька тисяч кілометрів".

Водії, які випробовують автівки Ferrari перед випуском їх на ринок, першими сідають за кермо кожної з машин. Директор каже, що ці люди тестують багато різних автомобілів для порівняння, а тому для бренду їхній відгук є важливим показником, до якого інженери особливо прислухаються.



Електромобіль Purosangue від Ferrari / Фото Ferrari



Електромобіль Purosangue від Ferrari / Фото Ferrari

Можлива ціна

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що перший електромобіль Ferrari коштуватиме понад 500 000 доларів. Бенедетто Вінья зреагував на ці цифри, заявивши, що вони стали для нього "сюрпризом", але не спростував і не підтвердив жодних чуток. Він лише повідомив, що компанія "визначає ціну на автомобіль" і остаточне рішення прийме за місяць до його запуску.

Виробництво

Минулого місяця компанія Ferrari відкрила двері свого нового заводу, де буде вироблятися її перший електромобіль. Завод працює повністю на відновлюваних джерелах енергії. Вінья стверджує, що будівля "освітить майбутнє Ferrari".

Електромобіль виготовлятимуть на новій виробничій лінії, яка, як очікується, повноцінно запрацює в січні 2025 року .

. Перший чотиридверний позашляховик Ferrari під назвою Purosangue, ймовірно, відкриє виробництво, за ним послідує перший спортивний електромобіль SF90 Stradale, про який ми писали дещо раніше, а потім ще один електромобіль у 2026 році.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!



Ferrari SF90 Stradale / Фото Ferrari

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Ferrari також вироблятиме акумулятори, електродвигуни та інвертори на своєму новому заводі.

Очікується, що електричний Ferrari вперше з'явиться наступного року перед початком продажів у 2026 році.