Первые детали об электрокаре от Ferrari

Хотя Ferrari еще официально не представила свой первый электромобиль, компания обещает, что вождение его будет "очень интересным", как и ожидают покупатели. Генеральный директор Бенедетто Винья говорит, что люди "не покупают Ferrari по какой-то одной причине", ведь это всегда "комбинация ряда вещей". Поэтому глава бренда уверяет, что машина будет сделана "правильным образом", чтобы удовлетворить самые разные запросы и потребности.

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Накануне своего дебюта электромобиль уже находится на дороге для тестирования. По словам Виньи, тестировщики Ferrari уже проехали на прототипах "несколько тысяч километров".

Водители, которые испытывают машины Ferrari перед выпуском их на рынок, первыми садятся за руль каждой из машин. Директор говорит, что эти люди тестируют много разных автомобилей для сравнения, а потому для бренда их отзыв является важным показателем, к которому инженеры особенно прислушиваются.



Электромобиль Purosangue от Ferrari / Фото Ferrari



Электромобиль Purosangue от Ferrari / Фото Ferrari

Возможная цена

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что первый электромобиль Ferrari будет стоить более 500 000 долларов. Бенедетто Винья отреагировал на эти цифры, заявив, что они стали для него "сюрпризом", но не опроверг и не подтвердил никаких слухов. Он лишь сообщил, что компания "определяет цену на автомобиль" и окончательное решение примет за месяц до его запуска.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Производство

В прошлом месяце компания Ferrari открыла двери своего нового завода, где будет производиться ее первый электромобиль. Завод работает полностью на возобновляемых источниках энергии. Винья утверждает, что здание "осветит будущее Ferrari".

Электромобиль будут изготавливать на новой производственной линии, которая, как ожидается, полноценно заработает в январе 2025 года .

. Первый четырехдверный внедорожник Ferrari под названием Purosangue, вероятно, откроет производство, за ним последует первый спортивный электромобиль SF90 Stradale, о котором мы писали несколько ранее, а затем еще один электромобиль в 2026 году.



Ferrari SF90 Stradale / Фото Ferrari

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Ferrari также будет производить аккумуляторы, электродвигатели и инверторы на своем новом заводе.

Ожидается, что электрический Ferrari впервые появится в следующем году перед началом продаж в 2026 году.