Легенда повертається

Оригінальний Capri дебютував у 1968 році. Він мав три покоління, кожне з яких відрізнялося схожою впізнаваною формою. Друга модель вийшла у 1974 році, а третя – у 1978, протримавшись у продажу аж до 1986-го. Тепер, через 38 років, компанія намагається зіграти на ностальгії та трендах на класику.

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Зазначається, що нове покоління Ford Capri буде продаватися лише в Європі. Принаймні, поки що. Компанія називає майбутню машину "спортивним купе для сім'ї", і єдине, що віддалено нагадує оригінал, окрім назви, – це яскраво-жовте або синє забарвлення. Сам дизайн кузова нагадує швидше Polestar 2.



Ford Capri четвертого покоління / Фото Ford

Дві моделі будуть доступні у початковій, базовій та преміум-версії, обидві під назвою "Extended Range".

Базова модель — це 282-сильна одномоторна задньопривідна модель з акумуляторною батареєю ємністю 77 кіловат-годин, запасом ходу 627 кілометрів (WLTP) і 28-хвилинним часом зарядки від 10 до 80 відсотків.

(WLTP) і 28-хвилинним часом зарядки від 10 до 80 відсотків. Модель Premium – повнопривідна, з двома двигунами і потужністю 335 кінських сил. Трохи більша батарея ємністю 79 кіловат-годин приймає заряд потужністю 185 кіловатів (на 50 кіловатів більше, ніж базова), тому вона може зарядитися з 10 до 80 відсотків за 26 хвилин. Запас ходу на цій моделі чомусь менший – 592 кілометри , відповідно до європейського стандарту WLTP.

, відповідно до європейського стандарту WLTP. Що стосується продуктивності, то базова модель може розігнатися від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,4 секунди, тоді як Premium – за 5,3 секунди.



Французький футболіст Ерік Кантона рекламує Ford Capri / Фото PRNewsfoto/Ford Motor Company



Французький футболіст Ерік Кантона рекламує Ford Capri / Фото PRNewsfoto/Ford Motor Company

Преміум-модель отримала кілька інших доповнень, включаючи 20-дюймові легкосплавні диски замість 19-дюймових, а також зовнішнє освітлення, аудіосистему B&O та систему "вільні руки" на задніх дверях.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Функціональність, доступність і ціни

З технічного погляду, Capri пропонує автоматичну зміну смуги руху, розпізнавання велосипедистів при відкритті дверей та масажне сидіння водія. 14,6-дюймовий вертикальний сенсорний екран висувається, відкриваючи відсік для зберігання, а в передньому підлокітнику ховається "MegaConsole", де також можна розмістити особисті речі.



Всередині Ford Capri четвертого покоління / Фото Ford

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Збиратимуть машини у Німеччині, а ціна починається від 49 400 євро (близько 53 590 доларів) за базову модель і 53 000 євро (57 490 доларів) за преміум. Чому компанія вирішила продавати ці моделі лише у Європі неясно, але нещодавно вона також представила у Європі ще один електромобіль, названий на честь класичної моделі Explorer. Як і Capri, він не схожий на оригінал ні за зовнішнім виглядом, ні за духом, будучи компактним кросовером, а не пікапом чи позашляховиком.

Дивіться порівняння того, якими були Capri у 70-х, і якими будуть тепер: відео