Паралізований пацієнт з чипом Neuralink написав твіт силою думки

Ноланд Арбо, 29-річний паралізований чоловік, успішно опублікував твіт на соціальній платформі X, раніше відомій як Twitter, використовуючи лише силу думки. Ця видатна подія стала можливою завдяки технології мозково-комп'ютерного інтерфейсу Neuralink, яка дозволяє людям керувати цифровими пристроями за допомогою нейронної активності.

Арбо, який отримав травму спинного мозку під час нещасного випадку під час дайвінгу вісім років тому, був оснащений кібернетичним імплантатом Neuralink. Пристрій дозволив йому керувати комп'ютером та виконувати різноманітні завдання, як от гра у відеоігри, онлайн-шахи силою думки.

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Офіційний бот

Ілон Маск, засновник Neuralink, назвав твіт "першим в історії дописом, зробленим лише силою думки, за допомогою Neuralink".

Ця подія є визначною для компанії, яка має за мету створення та впровадження безшовних інтерфейсів між людським мозком і комп'ютером, з метою вирішення складних неврологічних захворювань.

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Успішна реалізація технології Neuralink у випадку Арбо дає змогу зазирнути в майбутнє, де обмеження, що накладаються фізичними вадами, можуть бути подолані, прокладаючи шлях до покращеної взаємодії людини з комп'ютером та підвищення якості життя людей з важкими фізичними вадами.

Невдовзі після цієї події Ілон Маск повідомив, що Neuralink вже протестував новий чип Blindsight, який відновив зір мавпі.