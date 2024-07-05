У захваті від дизайну Cybertruck? Тоді вам сподобається цей міні-ПК у вигляді пікапа Tesla

Компанія Xyber з Гонконгу, що займається виробництвом комп'ютерів зі зменшеними корпусами, представила перший у світі міні-ПК AMD Ryzen, створений за темою пікапа Cybertruck. Але нехай вас не обманює згадка мініатюрного формфактора, адже всередині ховаються потужні характеристики.

Характеристики та особливості

Згідно з анонсом, який опубліковано на сайті краудфандингу, всередині на нас очікує процесор AMD Ryzen 7 8845HS "Hawk Point" APU та підтримка аж 64 гігабайтів оперативної пам'яті (DDR5-5600 (SO-DIMM)). Недостатньо? Зачекайте, коли ми розкажемо про об'єм SSD.

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Ми вже бачили цей міні-ПК на виставці Computex 2024, але тоді це виглядало як щось концептуальне й на один раз. Але схоже, що компанія запустила XPC у серійне виробництво й дуже скоро випустить продукт у продаж.

Xyber Team вмістила дуже багато в такий мініатюрний дизайн і буде зовсім не дивно, якщо цим комп'ютером навіть буде дистанційно управляти, наче дитячою іграшкою на пульті. Варто зазначити, що в дизайн дійсно вклалися, адже це повноцінна модель автомобіля, у якої відкриваються всі двері, задній багажник, підсвічуються світлодіоди, а приховані кнопки вводу-виводу та живлення створюють крутий та унікальний вигляд.



Xyber XPC / Фото Xyber



Xyber XPC / Фото Xyber

Процесор AMD Ryzen 7 8845HS є частиною лінійки Hawk Point "Ryzen 8040", що має 8 ядер на базі 4-ядерної архітектури Zen, 16 потоків, тактову частоту до 5,1 ГГц і 24 мегабайти комбінованої кеш-пам'яті (L2 + L3). APU має TDP, яке можна налаштувати в діапазоні 35-54 вати, і поставляється з графічним процесором Radeon 780M iGPU, який містить 12 обчислювальних блоків RDNA 3 з тактовою частотою 2700 мегагерців. Нарешті, всередині ви знайдете 4 терабайти постійної пам'яті в SSD.

Команда Xyber поки що не ділиться жодною інформацією про випуск або ціни на свій комп'ютер XPC, але вони зазначили, що система зараз знаходиться в стадії повного виробництва, тому ми можемо очікувати запуск в найближчі місяці.



Xyber XPC / Фото Xyber

Можливі ціни

Припускається, що XPC буде доступний у варіанті як базовому, так і в індивідуальному, де кожен користувач зможе обрати для себе бажану кількість пам'яті та інші варіативні характеристики.

Ціна може складати в діапазоні 650-850 доларів США, що є звичайною ціною для подібних конфігурацій AMD Ryzen Mini PC, хоча цілком імовірно, що ми побачимо додаткову націнку за дизайн.