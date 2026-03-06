Новий чип Apple M5 Max показує рекордні результати: з якими моделями його порівнювали

У мережі з'явився перший результат тестування нового чипа Apple M5 Max у Geekbench 6. Згідно з цими даними, процесор показав рекордну продуктивність серед усіх чипів Apple Silicon і випередив інші споживчі процесори для ПК.

Перший результат тесту Geekbench 6 для 16-дюймового MacBook Pro з процесором M5 Max з'явився у базі бенчмарку 5 березня. Хоча цей результат поки не підтверджений офіційно, він демонструє рекордну продуктивність нового чипа Apple. Про це пише Macrumors.

Наскільки швидким виявився новий M5 Max?

У тесті багатоядерної продуктивності модель M5 Max з 18-ядерним CPU набрала 29 233 бали. Це більше, ніж показник Mac Studio з процесором M3 Ultra, який має 32 ядра CPU і в середньому набирає 27 726 балів.

Таким чином M5 Max став найшвидшим чипом Apple Silicon за багатоядерною продуктивністю. Крім того, він перевершив усі інші споживчі процесори для персональних комп'ютерів, представлені у базі Geekbench.

Якщо порівнювати з іншими чипами Apple, новий процесор демонструє помітне зростання продуктивності. У багатоядерному тесті M5 Max приблизно на 5% швидший за M3 Ultra та на 14–15% випереджає M4 Max із 16-ядерним CPU.

Для наочності результати тесту виглядають так:

– 16-дюймовий MacBook Pro з M5 Max, 18 ядер CPU – 29 233 бали

– Mac Studio з M3 Ultra, 32 ядра CPU – 27 726 балів у середньому

– Mac Studio з M4 Max, 16 ядер CPU – 26 166 балів у середньому

– 16-дюймовий MacBook Pro з M4 Max, 16 ядер CPU – 25 702 бали у середньому

У тесті продуктивності одного ядра M5 Max набрав 4 268 балів. Це приблизно відповідає результату стандартного чипа M5, який використовується у базовій версії 14-дюймового MacBook Pro, представленого у жовтні.

Цей результат також став найвищим показником однопотокової продуктивності серед усіх споживчих процесорів для ПК, перевершивши процесори серії AMD Ryzen 9.

Окремо оцінювалася і графічна продуктивність нового чипа. Версія M5 Max з 40-ядерним GPU показала результат 218 772 бали у тесті Metal в одному запуску та 232 718 балів в іншому.

Як пише wccftech, ці показники приблизно на 5–10% нижчі за середній результат найпотужнішого M3 Ultra, який набирає близько 245 053 балів у тесті Metal. Водночас новий чип більш ніж на 20% випереджає M4 Max, середній результат якого становить приблизно 191 600 балів.

Загалом результати тестів показують, що M5 Max забезпечує до 15% швидшу роботу CPU та до 20% швидшу графічну продуктивність у порівнянні з M4 Max. Це відповідає показникам, які раніше озвучувала Apple.

MacBook Pro з процесорами M5 Pro та M5 Max вже доступні для попереднього замовлення. Перші постачання покупцям і початок продажів у магазинах заплановані на 11 березня.