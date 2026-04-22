Дослідники заявили про нові докази існування Ноєвого ковчега

У горах Туреччини дослідники знову повернулися до однієї з найстаріших біблійних загадок. Нові геофізичні дослідження вказують на підземні структури, які за формою та розташуванням можуть відповідати опису Ноєвого ковчега.

Про нову знахідку розповідає Daily Mail.

Чи справді під горою приховані залишки Ноєвого ковчега?

Високо в гірській місцевості неподалік гори Арарат розташована так звана формація Дюрупінар – геологічна структура, яка вже десятиліттями привертає увагу дослідників і шукачів біблійних артефактів. Саме тут команда американських ентузіастів із проєкту Noah's Ark Scans заявила про нові знахідки, що можуть змінити уявлення про легендарний ковчег.

Ключовим інструментом дослідження став георадар – технологія, яка дозволяє "зазирнути" під поверхню землі. За словами дослідника Ендрю Джонса, під формацією вдалося зафіксувати мережу порожнин і коридорів, що сходяться до центральної порожнини, яку він називає своєрідним "атріумом".

Геологічне утворення, яке, на думку деяких дослідників, може бути залишками Ноєвого ковчега / Фото Andrew Jones

Ці структури, за його словами, не виглядають випадковими. Вони формують впорядковану систему, що нагадує опис ковчега з Біблії, де згадується про три рівні всередині судна для розміщення людей і тварин. Дослідник пояснює, що георадар лише фіксує відмінності в щільності ґрунту, але саме ці "порожнечі" можуть свідчити про штучне походження об'єкта.

Додатково команда застосувала інфрачервону термографію – метод, який дозволяє виявляти приховані структури за різницею температур. Результати також натякнули на наявність великого об'єкта, схожого за формою на корпус судна.

Приховані структури виявили завдяки методу інфрачервоної термографії / Фото Andrew Jones

Формація Дюрупінар розташована приблизно за 30 кілометрів від гори Арарат і стала відомою лише у ХХ столітті. Її випадково виявили після сильних дощів і землетрусів у 1948 році, коли ерозія змила частину ґрунту. З того часу об'єкт став предметом суперечок між науковцями та ентузіастами.

Згідно з біблійним описом, ковчег мав довжину близько 300 ліктів (приблизно 157 метрів), ширину 50 ліктів і висоту 30 ліктів. Прихильники теорії звертають увагу на те, що розміри формації приблизно відповідають цим пропорціям.

У 2024 році команда провела серію досліджень ґрунту, зібравши десятки зразків як всередині, так і зовні формації. Аналіз показав підвищений вміст калію, що, за словами дослідників, може свідчити про розклад великої кількості деревини. Також вони відзначили, що рослинність на ділянці має інший відтінок, ніж навколо, що може вказувати на відмінності в складі ґрунту, про що недавно розповіли GBNews.

Ще одним аргументом стали виявлені на глибині до шести метрів кутові структури, які можуть нагадувати приміщення під палубою. Один із учасників дослідження, Вільям Крабтрі, стверджує, що виявлений тунель настільки великий, що в ньому може пройти людина.

Втім, попри гучні заяви, наукова спільнота ставиться до цих результатів обережно. Багато геологів вважають формацію природним утворенням, сформованим унаслідок зсувів та ерозії.

Команда Noah's Ark Scans, своєю чергою, планує перейти до наступного етапу – буріння та дослідження внутрішніх шарів із використанням камер. Саме це, на їхню думку, може дати остаточну відповідь, чи є під турецькою горою залишки легендарного судна.