О новой находке рассказывает Daily Mail.

Смотрите также Археологи нашли папирус с "Илиадой" Гомера внутри египетской гробницы

Действительно ли под горой скрыты остатки Ноева ковчега?

Высоко в горной местности недалеко от горы Арарат расположена так называемая формация Дюрупинар – геологическая структура, которая уже десятилетиями привлекает внимание исследователей и искателей библейских артефактов. Именно здесь команда американских энтузиастов из проекта Noah's Ark Scans заявила о новых находках,, которые могут изменить представление о легендарном ковчеге.

Ключевым инструментом исследования стал георадар – технология, которая позволяет "заглянуть" под поверхность земли. По словам исследователя Эндрю Джонса, под формацией удалось зафиксировать сеть полостей и коридоров, сходящихся к центральной полости, которую он называет своеобразным "атриумом".

Эти структуры, по его словам, не выглядят случайными. Они формируют упорядоченную систему, напоминающую описание ковчега из Библии, где упоминается о трех уровнях внутри судна для размещения людей и животных. Исследователь объясняет, что георадар лишь фиксирует различия в плотности почвы, но именно эти "пустоты" могут свидетельствовать об искусственном происхождении объекта.

Дополнительно команда применила инфракрасную термографию – метод, который позволяет выявлять скрытые структуры по разнице температур. Результаты также намекнули на наличие большого объекта, похожего по форме на корпус судна.

Формация Дюрупинар расположена примерно в 30 километрах от горы Арарат и стала известной только в ХХ веке. Ее случайно обнаружили после сильных дождей и землетрясений в 1948 году, когда эрозия смыла часть почвы. С тех пор объект стал предметом споров между учеными и энтузиастами.

Согласно библейскому описанию, ковчег имел длину около 300 локтей (примерно 157 метров), ширину 50 локтей и высоту 30 локтей. Сторонники теории обращают внимание на то, что размеры формации примерно соответствуют этим пропорциям.

В 2024 году команда провела серию исследований почвы, собрав десятки образцов как внутри, так и снаружи формации. Анализ показал повышенное содержание калия, что, по словам исследователей, может свидетельствовать о разложении большого количества древесины. Также они отметили, что растительность на участке имеет другой оттенок, чем вокруг, что может указывать на различия в составе почвы, о чем недавно рассказали GBNews.

Еще одним аргументом стали обнаруженные на глубине до шести метров угловые структуры, которые могут напоминать помещения под палубой. Один из участников исследования, Уильям Крабтри, утверждает, что обнаруженный тоннель настолько большой, что в нем может пройти человек.

Впрочем, несмотря на громкие заявления, научное сообщество относится к этим результатам осторожно. Многие геологи считают формацию естественным образованием, сформированным в результате оползней и эрозии.

Команда Noah's Ark Scans, в свою очередь, планирует перейти к следующему этапу – бурения и исследования внутренних слоев с использованием камер. Именно это, по их мнению, может дать окончательный ответ, есть ли под турецкой горой остатки легендарного судна.