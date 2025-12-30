В Україні найближчим часом запуститься 5G: де і в яких містах

В Україні готуються до пілотного запуску мобільного зв’язку п’ятого покоління. 5G запрацює не одразу по всьому місту, а в окремих тестових зонах. Про терміни старту та особливості впровадження технології розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запуск 5G в Україні відбудеться у форматі пілоту. За його словами, протягом найближчих кількох тижнів зв’язок п’ятого покоління з’явиться не на всій території міст, а лише в окремих локаціях. Цей етап має стати основою для подальшого масштабування технології по країні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пряму трансляцію у TikTok міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Чому 5G в Україні почнуть з пілотних зон?

Федоров наголосив, що впровадження 5G під час повномасштабної війни є складним технічним і безпековим завданням. Технологія працює на визначених частотах, які мають бути повністю сумісними з військовими системами. Саме тому держава тривалий час координувала підготовку разом із військовими та проводила необхідні тестування.

Під час розгортання 5G необхідно враховувати роботу військової авіації, радарів і засобів радіоелектронної боротьби, які українські захисники застосовують проти російських окупантів. Через це запуск у пілотному форматі вважають найбільш безпечним і контрольованим варіантом.

Як пише видання Blink, ще в серпні уряд розширив перелік населених пунктів, де можливе тестування 5G, додавши Харків та Бородянку в Київській області. На той момент старт пілоту планували на осінь. Водночас у листопаді голова НКЕК Лілія Мальон зазначала, що повноцінне впровадження 5G напряму залежить від безпекової ситуації в країні.

Попри війну, регулятор уже готується до проведення аукціону на частоти для 5G, оскільки підготовка до такого процесу займає значний час. Після завершення пілотного етапу та аналізу його результатів проєкт планують поступово розширювати. У Мінцифри підкреслюють, що розвиток сучасних стандартів зв’язку залишається важливою складовою цифрової трансформації України навіть у воєнних умовах.

Чи реальні вибори через "Дію"?

Проведення виборів в Україні актуалізувалося на тлі мирних перемовин та вимог з боку США. Зважаючи на воєнний стан, організувати цей процес складно. Онлайн-формат голосування вимагає суттєвих змін до законодавства, відповідного рішення Верховної Ради та позиції Центральної виборчої комісії.

За словами Федорова, для цього парламент має ухвалити відповідні законодавчі зміни, а ЦВК визначитися з доцільністю такого формату та суб'єктами його реалізації. На сьогодні ж, окрім обговорень у публічному просторі, жодних реальних кроків у цьому напрямку не зроблено. Лише після ухвалення необхідних рішень можна буде говорити про можливий подальший розвиток цієї ідеї.