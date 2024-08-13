Подвійна насолода: неймовірні кадри Північного сяйва й Персеїди в українських містах

У ніч на 13 серпня в Україні спостерігається Північне сяйво. Окрім того, також можна побачити метеорний потік Персеїди.

Щорічний метеорний потік Персеїди досяг піку в ніч на 12 серпня і триватиме до світанку 13 серпня. У мережі вже показали кадри з різних куточків України, передає 24 Канал.

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Північне сяйво й зорепад Персеїди в Україні

Близько опівночі в різних регіонах України помітили Північне сяйво. Окрім того, видно метеорний потік Персеїди.

Жителі Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей, а також Києва в мережі діляться фото та відео, які заворожують.

Північне сяйво й потік Персеїди в Україні / Фото з мережі, "Суспільного"

До речі, обласний центр з гідрометеорології також показав фото Полярного сяйва на півночі Сумської області.

Полярне сяйво на Сумщині / Фото гідрометцентру

До речі, метеорний потік Персеїди можна спостерігати щороку з середини липня й аж до кінця серпня. Попри те, що зараз Місяць освітлений на 50%, найкращий час для спостереження – саме після опівночі до світанку.

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