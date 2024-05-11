Від Сходу до Заходу України спостерігали Північне сяйво: фото неймовірного явища

Українці могли спостерігати незвичне для наших широт явище - Північне сяйво. Спершу його побачили жителі Сходу та Півдня, а згодом воно з'явилося і над західними регіонами, не оминувши й центральну Україну.

Також традиційно Північне сяйво бачили й на Півночі держави. У мережі публікують казкові фотографії, які 24 Канал зібрав в один матеріал.

Дивіться також Потужний викид корональної маси Сонця найближчим часом досягне Землі

Північне сяйво в Україні 10 травня

Мережу заворожили фото Північного сяйв, яке накрило майже всю Україну. Його помітили над Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.

Сяйво на Дніпропетровщині: фото Василя Розтрьопи та Суспільне

Сяйво на Рівненщині: фото з телеграм-каналів

Львівщина: фото Роксолани Важинської та з телеграм-каналів

Черкащина: Суспільне та з телеграму

Херсонщина: фото з телеграм-каналів

Одещина: фото з телеграм-каналів

Харківщина: Суспільне та з телеграм-каналів

Хмельницька область: фото з телеграм-каналів

Також у мережі з'явилось неймовірне фото з серця Тернополя: фото з телеграм-каналу

Миколаївщина: фото Суспільне

Казкове сяйво над Волинню: фото з телеграм-каналу

Варто зазначити, що побачити Північне сяйво на наших широтах можна вкрай рідко. Експерти пояснюють це сильною геомагнітною бурею.

Чому виникає Північне сяйво

Зокрема астроном Володимир Кажанов повідомив, що це явище є результатом викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. Сяйво виникає, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем землі й верхніми шарами атмосфери.

Нагадаємо, що 3 травня в Україні також бачили північне сяйво. Щоправда, лише у північно-східних регіонах.