Новий інструмент прозорості X викликав хаос серед користувачів

На платформі X вибухнула чергова хвиля суперечок після запуску сторінки "Про цей акаунт". Нововведення показує країну або регіон, де зареєстрований профіль, що одразу викликало занепокоєння користувачів, особливо з країн із обмеженою свободою слова, а також поставило під сумнів точність таких даних.

Нова функція, яку X анонсувала ще у жовтні, стала доступною після того, як глава продукту Нікіта Бір повідомив про запуск сторінки "About This Account". Вона показує, зокрема, місце базування акаунта, що мало підвищити прозорість та допомогти користувачам оцінювати автентичність контенту. За словами Біра, це лише перший крок у зміцненні довіри до глобальної цифрової площі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Що спричинило нову суперечку на X?

Однак реакція виявилася далеко не однозначною. Частина користувачів побачила в цьому примусовий "доксинг", адже люди з авторитарних країн можуть опинитися під загрозою за висловлені погляди. Інші звернули увагу на ще одну проблему: розташування акаунтів, створених через VPN, може бути хибним.

Як пише TechCrunch, уже в суботу X почала прибирати інформацію про місце створення окремих профілів. Бір визнав, що дані "не були на 100 відсотків точними", особливо для старих акаунтів, і пообіцяв повернути функцію орієнтовно у вівторок.

Тим часом користувачі заходили на нові сторінки суперників і шукали будь-які невідповідності. Це швидко призвело до виявлення низки популярних акаунтів із MAGA-наративами, які, всупереч патріотичній риториці, нібито базуються далеко за межами США.

Наприклад, MAGA NATION із приблизно 400 тис. підписників і описом "America First" зараз позначений як акаунт, що знаходиться у країні Східної Європи поза межами ЄС. Інший профіль America First, створений у березні та з майже 70 тис. фоловерів, згідно з новою функцією, працює з Бангладеш.

На платформі одразу з'явилися жарти та меми. Але, як зазначають спостерігачі, здивування тут небагато – фейкові акаунти, дезінформація та скоординовані кампанії давно є проблемою X та інших соцмереж, а з появою ШІ ситуація лише погіршується.

MAGA NATION, попри резонанс, продовжує активно публікувати пости й не коментує свою локацію. За даними X, профіль змінював назву п’ять разів із моменту створення у квітні 2024 року. Серед останніх постів – питання до підписників про те, чи варто заарештувати Гілларі Клінтон. Зв’язатися з авторами акаунта журналістам не вдалося.

Чому ШІ Grok називав Маска розумнішим за да Вінчі й сильнішим за Тайсона?

ШІ-чатбот Grok від xAI опинився в центрі скандалу після того, як користувачі помітили серію відповідей, де бот приписував Ілону Маску надлюдські здібності — від кращої фізичної форми за ЛеБрона Джеймса до інтелекту на рівні да Вінчі. Більшість таких відповідей швидко видалили.

Серед відповідей, які згодом було видалено, бот нібито заявив, що Маск у "загальній фізичній витривалості" перевершує зірку NBA ЛеБрона Джеймса. За словами Grok, Джеймс домінує у спорті, але Маск "виграє" завдяки здатності працювати по 80–100 годин на тиждень. У ще одному прикладі бот стверджував, що Маск переміг би Майка Тайсона в боксерському поєдинку. Компанія X наразі не прокоментувала інцидент.