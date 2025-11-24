Новый инструмент прозрачности X вызвал хаос среди пользователей

На платформе X разразилась очередная волна споров после запуска страницы "Об этом аккаунте". Нововведение показывает страну или регион, где зарегистрирован профиль, что сразу вызвало беспокойство пользователей, особенно из стран с ограниченной свободой слова, а также поставило под сомнение точность таких данных.

Новая функция, которую X анонсировала еще в октябре, стала доступной после того, как глава продукта Никита Бир сообщил о запуске страницы "About This Account". Она показывает, в частности, место базирования аккаунта, что должно было повысить прозрачность и помочь пользователям оценивать подлинность контента. По словам Бира, это лишь первый шаг в укреплении доверия к глобальной цифровой площади. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Что вызвало новый спор на X?

Однако реакция оказалась далеко не однозначной. Часть пользователей увидела в этом принудительный "доксинг", ведь люди из авторитарных стран могут оказаться под угрозой за высказанные взгляды. Другие обратили внимание на еще одну проблему: расположение аккаунтов, созданных через VPN, может быть ложным.

Как пишет TechCrunch, уже в субботу X начала убирать информацию о месте создания отдельных профилей. Бир признал, что данные "не были на 100 процентов точными", особенно для старых аккаунтов, и пообещал вернуть функцию ориентировочно во вторник.

Тем временем пользователи заходили на новые страницы соперников и искали любые несоответствия. Это быстро привело к выявлению ряда популярных аккаунтов с MAGA-наративами, которые, вопреки патриотической риторике, якобы базируются далеко за пределами США.

Например, MAGA NATION с примерно 400 тыс. подписчиков и описанием "America First" сейчас обозначен как аккаунт, находящийся в стране Восточной Европы за пределами ЕС. Другой профиль America First, созданный в марте и с почти 70 тыс. фолловеров, согласно новой функции, работает с Бангладеш.

На платформе сразу появились шутки и мемы. Но, как отмечают наблюдатели, удивления здесь немного – фейковые аккаунты, дезинформация и скоординированные кампании давно является проблемой X и других соцсетей, а с появлением ИИ ситуация только ухудшается.

MAGA NATION, несмотря на резонанс, продолжает активно публиковать посты и не комментирует свою локацию. По данным X, профиль менял название пять раз с момента создания в апреле 2024 года. Среди последних постов – вопрос к подписчикам о том, стоит ли арестовать Хиллари Клинтон. Связаться с авторами аккаунта журналистам не удалось.

Почему ИИ Grok называл Маска умнее да Винчи и сильнее Тайсона?

ИИ-чатбот Grok от xAI оказался в центре скандала после того, как пользователи заметили серию ответов, где бот приписывал Илону Маску сверхчеловеческие способности — от лучшей физической формы, чем у ЛеБрона Джеймса, до интеллекта на уровне да Винчи. Большинство таких ответов быстро удалили.

Среди ответов, которые впоследствии были удалены, бот якобы заявил, что Маск в «общей физической выносливости» превосходит звезду NBA Леброна Джеймса. По словам Grok, Джеймс доминирует в спорте, но Маск «выигрывает» благодаря способности работать по 80–100 часов в неделю. В еще одном примере бот утверждал, что Маск победил бы Майка Тайсона в боксерском поединке. Компания X пока не прокомментировала инцидент.