Chrysler показав автомобільний інтер'єр майбутнього без керма, але з двома сенсорними дисплеями

Концерн Stellantis на CES 2023 показав концепт марки Chrysler, що входить до його складу. Цього року справа обмежилася лише фрагментом інтер'єру, що дає змогу оцінити погляд дизайнерів марки на майбутнє ергономіки.

Увагу публіки був покликаний привернути ескіз інтер'єру, сконцентрований на двох передніх місцях, розділених масивним підлокітником. Якщо в торішньому Airflow до послуг мешканців переднього ряду сидінь були цілих чотири дисплеї, то тепер їх кількість скоротилася до двох, але в сукупності вони розтягнулися на всю передню панель.

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Оскільки Chrysler, як і раніше, говорить про впровадження автопілота тільки третього рівня AutoDrive, що має на увазі втручання водія в процес управління, то один із сенсорних дисплеїв на передній панелі явно зміщений до водія.



Інтер'єр майбутнього від Chrysler / Фото Chrysler

Фізичних кнопок управління на ескізі не видно зовсім, але це не є повною мірою новаторською ідеєю – багато сучасних електромобілів цим грішать вже зараз. Звичних органів управління у вигляді керма і педалей на ескізі теж не видно, але з огляду на помірний ступінь автоматизації процесу водіння, в серійному втіленні на їхню появу можна сміливо розраховувати.



Футуристичний концепт кокпіту / Фото Chrysler

Основна ідея, що супроводжує демонстрацію інтер'єру, полягає у високому ступені інтеграції всіх програмних рішень, які використовуються автовласником як усередині машини, так і за її межами в повсякденному житті. Штучний інтелект буде буквально вивчати звички та вподобання кожного з водіїв, допущених до керування машиною, і автоматично застосовувати індивідуальні налаштування.

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Звісно, передбачено і голосовий інтерфейс, а розпізнавати водія машина буде за сукупністю біометричних факторів. Мультимедійна система майбутніх електромобілів Chrysler зможе запропонувати не тільки караоке і "режим медитації" для розслаблення, а й ігрові програми. До 2028 року Chrysler має намір повністю перейти на електротягу.