Дивовижне відео демонструє, як місія Artemis I залишає Землю

Космічний корабель NASA "Оріон" без екіпажу прямує до Місяця після запуску гігантської ракети Space Launch System (SLS). NASA продемонструвала вражаюче відео, яке показує, як корабель віддаляється від Землі.

Краєвиди на відео справді захоплюють дух. Як повідомляє 24 канал, новий таймлепс показує, як капсула переорієнтовується, залишаючи позаду Землю.

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Пізніші кадри, якими поділилося NASA, показують, як космічний корабель прощається з віддаленою Землею.

Цей вид на Землю, знятий з космічного корабля, не бачили з 1972 року, під час останніх етапів польоту "Аполлона" близько 50 років тому. Вигляд нашого блакитного мармуру в чорноті космосу зараз захоплює уяву нового покоління – покоління "Артеміди",

– сказав коментатор НАСА під час прямої трансляції

Мовчазний екіпаж "Оріона"

Тим часом манекен на ім'я "Командир Мунікін Кампос" взявся за штурвал космічного корабля одягнений у скафандр NASA "Система виживання екіпажу "Оріон".

До командира Мунікіна Кампоса приєдналися ще два "члени екіпажу" на ім'я Хельга і Зоар – два безногі манекени, які вимірюватимуть кількість космічної радіації, якій можуть піддаватися майбутні екіпажі під час польоту на Місяць і назад.

Оріон проведе у космосі наступні 25 днів і, як очікується, впаде 11 грудня у Тихому океані. І ми будемо стежити за ним на кожному кроці.

До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про місію Artemis I, деталі запуску та майбутні події, читайте це у нашому матеріалі, де ми детально все розповіли.