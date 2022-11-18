Краєвиди на відео справді захоплюють дух. Як повідомляє 24 канал, новий таймлепс показує, як капсула переорієнтовується, залишаючи позаду Землю.

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Пізніші кадри, якими поділилося NASA, показують, як космічний корабель прощається з віддаленою Землею.

Цей вид на Землю, знятий з космічного корабля, не бачили з 1972 року, під час останніх етапів польоту "Аполлона" близько 50 років тому. Вигляд нашого блакитного мармуру в чорноті космосу зараз захоплює уяву нового покоління – покоління "Артеміди",

– сказав коментатор НАСА під час прямої трансляції

Мовчазний екіпаж "Оріона"

Тим часом манекен на ім'я "Командир Мунікін Кампос" взявся за штурвал космічного корабля одягнений у скафандр NASA "Система виживання екіпажу "Оріон".

До командира Мунікіна Кампоса приєдналися ще два "члени екіпажу" на ім'я Хельга і Зоар – два безногі манекени, які вимірюватимуть кількість космічної радіації, якій можуть піддаватися майбутні екіпажі під час польоту на Місяць і назад.

Оріон проведе у космосі наступні 25 днів і, як очікується, впаде 11 грудня у Тихому океані. І ми будемо стежити за ним на кожному кроці.

До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про місію Artemis I, деталі запуску та майбутні події, читайте це у нашому матеріалі, де ми детально все розповіли.

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