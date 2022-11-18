Пейзажи на видео действительно захватывают дух. Как сообщает 24 канал, новый таймлепс показывает, как капсула переориентируется, оставляя позади Землю.

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Более поздние кадры, которыми поделилось NASA, показывают, как космический корабль прощается с удаленной Землей.

Этот вид на Землю, снятый с космического корабля, не видели с 1972 года, на последних этапах полета "Аполлона" около 50 лет назад. Вид нашего голубого мрамора в черноте космоса сейчас восхищает воображение нового поколения – поколение "Артемиды",

– сказал комментатор НАСА во время прямой трансляции

Молчаливый экипаж "Ориона"

Тем временем манекен по имени "Командир Муникин Кампос" взялся за штурвал космического корабля, одетый в скафандр NASA "Система выживания экипажа "Орион".

К командиру Муникина Кампоса присоединились еще два "члена экипажа" по имени Хельга и Зоар – два безногих манекена, которые будут измерять количество космической радиации, которой могут подвергаться будущие экипажи во время полета на Луну и обратно.

Орион проведет в космосе следующие 25 дней и, как ожидается, упадет 11 декабря в Тихом океане. И мы будем следить за ним на каждом шагу.

Кстати, если вы хотите узнать больше о миссии Artemis I, деталях запуска и предстоящих событиях, читайте это в нашем материале, где мы подробно все рассказали.

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