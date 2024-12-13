Біля будинку сьомого президента США знайшли численні поховання його рабів

Історикам завжди було відомо, що Ендрю Джексон, сьомий президент Сполучених Штатів Америки, поневолив сотні людей. Тепер вони виявили місце, де були поховані 28 його рабів. Могили знайшли на плантації колишнього глави країни з дуже промовистою назвою "Ермітаж".

Поховання рабів

Лише за час свого президентства, з 1829 по 1837 рік, Ендрю Джексон збільшив кількість рабів у володінні на 95 осіб. Загалом же за майже століття його родина поневолила понад 300 людей. Історики кажуть, що для них важливо знати якомога більше деталей про ті часи й бути впевненими, що вони знайшли кладовище людей, які були поневолені в Ермітажі, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, опубліковану Фондом Ендрю Джексона.

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Джейсон Заджак, президент і головний виконавчий директор Фонду Ендрю Джексона, який сьогодні доглядає за його будинком і проводить там екскурсії, розповів, що наприкінці вісімнадцятого й на початку дев'ятнадцятого століття Джексон торгував людьми по всьому півдню США. Рабство було основним джерелом його багатства. Коли він став сьомим президентом країни, то привів поневолених ним людей до Білого дому.

У 1804 році Джексон придбав 172 гектари землі в Нешвіллі і назвав цю ділянку "Ермітажем" (Hermitage). На момент смерті Джексона у 1845 році плантація розрослася до понад 405 гектарів.

Хоча земля переходила з рук в руки протягом багатьох років, на місці кладовища "ніколи нічого не будувалося й ніколи не вирощувалися сільськогосподарські культури", сказав у заяві Тоні Гуцці, керівник відділу експлуатації об'єктів Ермітажу. Саме тому це місце збереглося "максимально недоторканим протягом останніх 180 років".



Реконструкція однієї з будівель, яку використовували люди, поневолені Ендрю Джексоном на його плантації / Фото Charles O. Cecil

Хоча попередні спроби знайти давно загублені могили людей, поневолених Джексоном, були невдалими, технологічний прогрес і нове фінансування призвели до відкриття кладовища на початку цього року.

Археологи виявили кладовище в січні приблизно за 305 метрів від головного будинку плантації, на невеликому пагорбі на краю струмка. Експерти використовували карти, опитування та аерофотознімки, щоб виявити могили, про які йшлося у звіті 1935 року. Команда очистила територію пошуку площею 2 гектари від інвазивних рослин, що дозволило їм побачити ряди заглиблень, які переконливо вказували на наявність кладовища.

Щоб не потривожити могили, дослідники використовували георадар, який дозволив зазирнути під землю, не проводячи розкопки. За словами Джейсона Заджака, хоча радіолокаційне дослідження виявило 28 можливих могил, "не всі з них можуть виявитися справжніми могилами". Крім того, у майбутньому можуть бути знайдені додаткові поховання, оскільки "робота тут тільки починається".

Очікується, що кладовище "стане освітнім об'єктом, який займає центральне місце в історії Ермітажу". Фонд працює над створенням консультативного комітету з істориків і нащадків людей, які були поневолені на цій території, щоб допомогти у прийнятті рішень про те, як зберегти і представити це місце.