Гравці Pokémon Go несподівано допомогли створити систему навігації для військових дронів

Мільйони гравців Pokémon Go роками сканували вулиці, парки та будівлі заради ігрових бонусів. Згодом ці матеріали стали частиною значно масштабнішого проєкту, який викликав суперечки щодо використання даних користувачів.

Зібрані користувачами Pokémon Go візуальні дані стали предметом обговорення після розслідування нідерландської газети Trouw. Видання звернуло увагу на співпрацю компанії Niantic Spatial із фірмою Vantor, яка працює у сфері оборони та розвідки. Про це пише BGR.

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Чи могли дані гравців Pokémon Go опинитися у військових технологіях?

Йдеться про дані, які гравці збирали під час використання функції сканування об'єктів у Pokémon Go. Вона з'явилася у 2021 році та дозволяла користувачам отримувати додаткові нагороди за відеофіксацію реальних локацій через камеру смартфона.

За інформацією Trouw, ці матеріали допомогли створити великомасштабну тривимірну карту навколишнього світу. Саме вона стала основою для розробки системи візуального позиціонування, яка дозволяє визначати місцеперебування об'єкта за допомогою камери без необхідності покладатися виключно на GPS.

Спочатку Pokémon Go розробляла компанія Niantic Labs. У той час і гра, і підрозділи доповненої реальності існували в межах однієї структури. Ситуація змінилася у 2025 році, коли Niantic продала Pokémon Go та інші свої ігри компанії Scopely за 3,5 мільярда доларів. Водночас підрозділ доповненої реальності не увійшов до угоди та продовжив роботу як окрема компанія – Niantic Spatial.

Саме Niantic Spatial у 2025 році оголосила про партнерство з Vantor. Метою проєкту стало створення інтегрованої системи візуального позиціонування, яка може працювати як резервний механізм навігації у випадках, коли супутниковий сигнал GPS недоступний або пригнічений.

Принцип роботи досить простий. Система аналізує зображення, отримані камерою, і порівнює їх із заздалегідь створеною тривимірною картою місцевості. Завдяки цьому безпілотник або робот може визначити власне розташування навіть без доступу до супутникової навігації.

Такі можливості особливо цінні для автономних систем, які працюють у складних умовах або в районах із перешкодами для GPS.

Чому це викликало занепокоєння?

Найбільше дискусій викликає не сама технологія, а походження даних, використаних для її створення.

Багато користувачів Pokémon Go сприймали сканування виключно як елемент гри та спосіб отримати додаткові предмети чи бонуси. Як зазначає Trouw, один із жителів Нідерландів, який завантажив гру ще у 2016 році, розповів журналістам, що навіть сканував власну квартиру і ніколи не припускав, що подібні матеріали можуть бути пов'язані з майбутніми військовими розробками.

За даними видання, з моменту запуску функції сканування у 2021 році користувачі виконали майже 30 мільярдів таких сканувань. У результаті компанія отримала величезний масив візуальної інформації про міста, будівлі, парки та інші об'єкти по всьому світу.

Критики ситуації наголошують, що більшість людей рідко детально вивчають умови використання сервісів і часто не усвідомлюють, як саме можуть застосовуватися зібрані дані в майбутньому. Саме тому новина про використання технологій, створених на основі таких матеріалів, викликала бурхливе обговорення в соцмережах.

Водночас у Vantor стверджують, що дані, безпосередньо отримані від гравців Pokémon Go, не використовувалися для навчання моделі, яка застосовується у дронах.

Однак скептики сумніваються, що настільки масштабна система могла бути створена без внеску величезної бази сканувань, накопиченої Niantic за роки роботи. Частина користувачів соціальних мереж також заявила, що подібний сценарій був цілком прогнозованим, враховуючи масштаби збору просторових даних.

З юридичної точки зору ситуація залишається складною. Компанія отримувала згоду користувачів на запис і зберігання матеріалів, створених за допомогою камер смартфонів. Тому формально учасники гри добровільно передавали ці дані відповідно до умов сервісу.

Утім, історія навколо Pokémon Go стала ще одним прикладом того, як цифрові дані, зібрані для розважальних цілей, з часом можуть знайти застосування у зовсім інших галузях – від штучного інтелекту до оборонних технологій.