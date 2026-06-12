Собранные пользователями Pokémon Go визуальные данные стали предметом обсуждения после расследования нидерландской газеты Trouw. Издание обратило внимание на сотрудничество компании Niantic Spatial с фирмой Vantor, которая работает в сфере обороны и разведки. Об этом пишет BGR.

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Могли ли данные игроков Pokémon Go оказаться в военных технологиях?

Речь идет о данных, которые игроки собирали при использовании функции сканирования объектов в Pokémon Go. Она появилась в 2021 году и позволяла пользователям получать дополнительные награды за видеофиксацию реальных локаций через камеру смартфона.

, По информации Trouw, эти материалы помогли создать крупномасштабную трехмерную карту окружающего мира. Именно она стала основой для разработки системы визуального позиционирования,, которая позволяет определять местонахождение объекта с помощью камеры без необходимости полагаться исключительно на GPS.

Изначально Pokémon Go разрабатывала компания Niantic Labs. В то время и игра,, и подразделения дополненной реальности существовали в рамках одной структуры. Ситуация изменилась в 2025 году, когда Niantic продала Pokémon Go и другие свои игры компании Scopely за 3–,–5 миллиардов долларов. В то же время подразделение дополненной реальности не вошло в сделку и продолжило работу как отдельная компания – Niantic Spatial.

Именно Niantic Spatial в 2025 году объявила о партнерстве с Vantor. Целью проекта стало создание интегрированной системы визуального позиционирования, которая может работать как резервный механизм навигации в случаях, когда спутниковый сигнал GPS недоступен или подавлен.

Принцип работы достаточно прост. Система анализирует изображения, полученные камерой, и сравнивает их с заранее созданной трехмерной картой местности. Благодаря этому беспилотник или робот может определить собственное местоположение даже без доступа к спутниковой навигации.

Такие возможности особенно ценны для автономных систем, работающих в сложных условиях или в районах с помехами для GPS.

Почему это вызвало беспокойство?

Наибольшие дискуссии вызывает не сама технология, а происхождение данных,, использованных для ее создания.

Многие пользователи Pokémon Go воспринимали сканирование исключительно как элемент игры и способ получить дополнительные предметы или бонусы. Как отмечает Trouw, один из жителей Нидерландов, который скачал игру еще в 2016 году, рассказал журналистам, что даже сканировал собственную квартиру и никогда не предполагал, что подобные материалы могут быть связаны с будущими военными разработками.

По данным издания,, с момента запуска функции сканирования в 2021 году пользователи выполнили почти 30 миллиардов таких сканирований. В результате компания получила огромный массив визуальной информации о городах,, зданиях,, парках и других объектах по всему миру.

Критики ситуации отмечают, что большинство людей редко подробно изучают условия использования сервисов и часто не осознают, как именно могут применяться собранные данные в будущем. Именно поэтому новость об использовании технологий, созданных на основе таких материалов, вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

В то же время в Vantor утверждают, что данные,, полученные непосредственно от игроков Pokémon Go,, не использовались для обучения модели,, применяемой в дронах.

Однако скептики сомневаются, что столь масштабная система могла быть создана без использования огромной базы сканирований, накопленной Niantic за годы работы. Часть пользователей социальных сетей также заявила, что подобный сценарий был вполне предсказуем, учитывая масштабы сбора пространственных данных.

С юридической точки зрения ситуация остается сложной. Компания получала согласие пользователей на запись и хранение материалов, созданных с помощью камер смартфонов. Поэтому формально участники игры добровольно передавали эти данные в соответствии с условиями сервиса.

Впрочем,, история вокруг Pokémon Go стала еще одним примером того, как цифровые данные,, собранные в развлекательных целях,, со временем могут найти применение в совершенно других областях – — от искусственного интеллекта до оборонных технологий.