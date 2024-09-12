Polaris Dawn творить історію: яким був перший у світі комерційний вихід у відкритий космос

У четвер, 12 вересня, двоє астронавтів місії Polaris Dawn увійшли в історію, здійснивши перший комерційний вихід у відкритий космос, або позакорабельну діяльність (EV). Крім того, цей унікальний вихід став 20-м і загалом 477-м в історії космічних польотів.

Перший приватний вихід у відкритий космос

Джаред Айзекман і Сара Гілліс, двоє з чотирьох астронавтів на борту космічного корабля Crew Dragon під назвою Resilience компанії SpaceX, по черзі вийшли з верхнього люка капсули під час цієї значущої події, повідомляє Техно 24. Це був перший випадок, коли недержавні астронавти вийшли за межі космічного корабля у відкритий космос.

Ось як все було Космічні туристи Polaris Down вперше в історії людства вийшли у відкритий космос

Айзекман, який фінансував п'ятиденну місію Polaris Down, був першим, хто вийшов зі стикувального люка космічного корабля, спостерігаючи за Землею, коли Dragon пролітав орбітою.



Джаред Айзекман під час першого комерційного виходу в космос / Фото SpaceX

Земля виглядає як ідеальний світ,

– зауважив Айзекман, дивлячись у космос.

До речі, корабель Dragon був обладнаний спеціальним модулем, які отримали назву Skywalker, щоб забезпечити постійний контакт астронавтів з космічним кораблем.

Випробування скафандрів EVA

Під час виходу у відкритий космос, який загалом з процедурою підготовки тривав трохи менше, як дві години, Айзекман та Гілліс протестували нові скафандри EVA SpaceX, оснащені низкою вдосконалених функцій, зокрема, головним дисплеєм і тепловим захистом.

Усередині Dragon інші астронавти Скотт "Кідд" Потіт і Анна Менон, які також були в скафандрах EVA, стежили за розгерметизованою кабіною і керували "пуповинами", які постачали кисень і живлення для астронавтів.

Астронавти провели за межами космічного корабля приблизно по 10 хвилин кожен. Айзекман і Гілліс частково залишалися всередині люка Dragon. Такий специфічний вихід у відкритий космос настоячи кваліфікується, як SEVA – термін, що виник у 1960-х роках під час програми NASA Gemini.

Ось, як це виглядав перший комерційний вихід у космос на відео:

Важливе історичне досягнення

Цей вихід у відкритий космос продовжує давню традицію подібних операцій, які виконують астронавти, космонавти і тайконавти з 1966 року, коли Майкл Коллінз з NASA провів перший SEVA під час місії Gemini-10. Серед інших відомих SEVA – астронавти Apollo та космонавти на борту радянських космічних станцій.

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Вихід у відкритий космос місії Polaris Down став 477-м виходом у відкритий космос в історії космічних польотів, але першим, здійсненим з борту комерційного космічного корабля повністю цивільним екіпажем космічних туристів.