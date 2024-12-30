Windows 11 блокує оновлення безпеки на деяких пристроях, в чому причина

Microsoft виявила помилку в Windows 11, яка може перешкоджати встановленню критично важливих оновлень безпеки на деяких пристроях. Проблема особливо впливає на користувачів, які створили інсталяційні носії з використанням оновлень, випущених у жовтні та листопаді 2024 року.

Офіційне попередження щодо помилки в Windows 11, версії 24H2, пояснює, що вона впливає на пристрої, що використовують створені вручну інсталяційні носії, такі як USB-накопичувачі або компакт-диски, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Проблема виникає, коли інсталяційний носій створено з використанням оновлень безпеки, випущених у період з 8 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року. Пристрої, встановлені з таких носіїв, можуть не завантажувати оновлення безпеки, що поставить під загрозу їхню здатність залишатися в безпеці.

Проблема не впливає на пристрої, які отримали жовтневі та листопадові патчі безпосередньо через Центр оновлення Windows або веб-сайт каталогу Microsoft Update.

Як обійти баг?

Щоб вирішити проблему, корпорація Microsoft радить користувачам відновити інсталяційний носій Windows 11, використовуючи оновлення безпеки від грудня 2024 року, випущене 10 грудня, і перевстановити операційну систему.

Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, компанія рекомендує переконатися, що інсталяційний носій містить найновіші оновлення безпеки.

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Втім, це не єдина проблема Windows 11 версії 24H2. Як повідомляє Bleeping Computer, остання версія операційної системи зіткнулася з іншими складнощами, включаючи помилки з аудіопристроями, проблеми при запуску застарілих версій Google Workspace Sync з Outlook, а також конфлікти сумісності з деякими іграми Ubisoft. Microsoft запевнила користувачів, що активно вирішує ці проблеми за допомогою постійних патчів та оновлень.