Нова функція дозволяє швидко і безперешкодно обмінюватися файлами між iPhone і пристроями на базі Windows, спрощуючи передачу даних для користувачів обох платформ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft.

А тим часом Windows 11 таки дозволили встановлювати на несумісні комп'ютери

Нова функція працюватиме в рамках оновленої програми Microsoft Phone Connect, яка дозволяє смартфонам на базі Android та iOS підключатися до комп'ютерів на базі Windows через Wi-Fi та Bluetooth. Завдяки цьому оновленню користувачі зможуть передавати файли безпосередньо з iPhone на комп'ютер з Windows.

При виборі джерела передачі файлів на комп'ютері з Windows користувачі побачать свій iPhone у списку доступних пристроїв. Аналогічно, в застосунку для iOS з'явиться опція Windows Connect у вигляді розширення, що дозволить обмінюватися контентом безпосередньо з інших застосунків на iPhone.



Тепер можна буде передати файл з iPhone на Windows без проблем / Фото Microsoft

Що потрібно, щоб все працювало

Як зазначає Microsoft, доступ до нової функції наразі обмежений учасниками програми Windows Insider, яка дозволяє користувачам тестувати бета-версії функцій Windows до їхнього офіційного випуску.

Для використання нової системи передачі файлів користувачам потрібен iPhone під управлінням iOS 16 або новішої версії, а застосунок Phone Connect має бути оновлений до версії 1.24112.89.0 або новішої версії.

До теми Windows 10 стає все більш популярним, хоч до його закриття залишилося менше як рік

Програму Windows Phone Connect, яка полегшує з'єднання між пристроями, можна безкоштовно завантажити в Apple App Store. Згодом Microsoft планує зробити цю функцію доступною для всіх користувачів операційних систем Windows 10 і Windows 11.