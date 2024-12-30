Официальное предупреждение об ошибке в Windows 11, версии 24H2, объясняет, что она влияет на устройства, использующие созданные вручную установочные носители, такие как USB-накопители или компакт-диски, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

А тем временем В Windows появился аналог AirDrop – перекинуть файл с iPhone на ПК наконец-то стало удобно и быстро

Проблема возникает, когда установочный носитель создан с использованием обновлений безопасности, выпущенных в период с 8 октября 2024 года по 12 ноября 2024 года. Устройства, установленные с таких носителей, могут не загружать обновления безопасности, что поставит под угрозу их способность оставаться в безопасности.

Проблема не влияет на устройства, которые получили октябрьские и ноябрьские патчи непосредственно через Центр обновления Windows или веб-сайт каталога Microsoft Update.

Как обойти баг?

Чтобы решить проблему, корпорация Microsoft советует пользователям восстановить установочный носитель Windows 11, используя обновление безопасности от декабря 2024 года, выпущенное 10 декабря, и переустановить операционную систему.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, компания рекомендует убедиться, что установочный носитель содержит новейшие обновления безопасности.

Смотрите также Windows 11 таки разрешили устанавливать на несовместимые компьютеры

Впрочем, это не единственная проблема Windows 11 версии 24H2. Как сообщает Bleeping Computer, последняя версия операционной системы столкнулась с другими сложностями, включая ошибки с аудиоустройствами, проблемы при запуске устаревших версий Google Workspace Sync с Outlook, а также конфликты совместимости с некоторыми играми Ubisoft. Microsoft заверила пользователей, что активно решает эти проблемы с помощью постоянных патчей и обновлений.