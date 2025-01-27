Tesla відкликає понад 1,2 мільйона електромобілів у Китаї через серйозну проблему

Tesla оголосила про відкликання понад 1,2 мільйона електромобілів у Китаї через можливий дефект бортового комп’ютера. Це рішення було прийняте під тиском китайських регуляторів, тоді як у США кампанія обмежилась менш масштабними заходами.

Цікаво, що власники автомобілів Tesla в більшості випадків зможуть усунути проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення "по повітрю", повідомляє 24 Канал з посилання CNEVPOST.

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Нове ПЗ покликане запобігти відмові бортового комп’ютера при ввімкненні камери заднього виду одразу після запуску електромобіля. Ця проблема найчастіше виникає під час виїзду з парковки та призводить до втрати зображення з камери, що може створювати небезпечні умови для водіїв.

Відкликання торкнеться моделей Model S та Model X, імпортованих до Китаю, а також електромобілів місцевого виробництва Model 3 і Model Y, випущених з 16 липня 2023 року по 14 грудня 2024 року.

Tesla зобов’язалася у випадку неможливості усунення дефекту програмно замінити бортовий комп’ютер за власний кошт.

Окрім цього, компанія оновить програмне забезпечення ще для 871 087 електромобілів Model 3 та Model Y, вироблених у Китаї з 3 січня 2022 року по 23 вересня 2023 року. У цих авто виявлено можливий дефект у роботі електропідсилювача керма, що може впливати на точність керування в автоматичному режимі.

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Tesla продовжує роботу над покращенням безпеки своїх транспортних засобів на світових ринках, включаючи США та Китай.