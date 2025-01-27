Интересно, что владельцы автомобилей Tesla в большинстве случаев смогут устранить проблему с помощью обновления программного обеспечения "по воздуху", сообщает 24 Канал по ссылке CNEVPOST.

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Новое ПО призвано предотвратить отказ бортового компьютера при включении камеры заднего вида сразу после запуска электромобиля. Эта проблема чаще всего возникает во время выезда с парковки и приводит к потере изображения с камеры, что может создавать опасные условия для водителей.

Отзыв коснется моделей Model S и Model X, импортируемых в Китай, а также электромобилей местного производства Model 3 і Model Y, выпущенных с 16 июля 2023 года по 14 декабря 2024 года.

Tesla обязалась в случае невозможности устранения дефекта программно заменить бортовой компьютер за свой счет.

Кроме этого, компания обновит программное обеспечение еще для 871 087 электромобилей Model 3 и Model Y, произведенных в Китае с 3 января 2022 года по 23 сентября 2023 года. В этих авто обнаружен возможный дефект в работе электроусилителя руля, что может влиять на точность управления в автоматическом режиме.

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Tesla продолжает работу над улучшением безопасности своих транспортных средств на мировых рынках, включая США и Китай.