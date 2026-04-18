П’ять міфів про Wi-Fi, які досі вводять в оману

Wi-Fi став базовою технологією для дому й роботи, але багато користувачів досі керуються хибними уявленнями про його роботу. Частина цих міфів не просто марна, а й може впливати на швидкість інтернету, витрати або навіть викликати зайві страхи.

Попри стрімкий розвиток бездротових технологій, навколо Wi-Fi зберігається чимало стереотипів. Деякі з них здаються логічними, але на практиці не працюють або вводять в оману. Про це пише BGR.

Які популярні міфи про Wi-Fi не відповідають дійсності?

Перший поширений міф стосується підключення через Ethernet до Wi-Fi-підсилювача або mesh-вузла. Багато хто вважає, що якщо під’єднати пристрій кабелем до такого вузла, швидкість стане такою ж, як у дротового з’єднання. Насправді це не так: якщо сам вузол отримує сигнал бездротово, то і кінцеве підключення фактично залишається Wi-Fi. Кабель у цьому випадку не дає суттєвого приросту швидкості. Покращення можливе лише тоді, коли сам підсилювач підключений до роутера через Ethernet.

Інша популярна помилка – переконання, що антени роутера потрібно направляти прямо на пристрій. Виглядає логічно, але сигнал не поширюється як промінь. Антени Wi-Fi працюють у всіх напрямках, а найкраще покриття формується збоку від них, а не з кінчика. Наприклад, вертикальне положення краще для покриття на одному поверсі, а горизонтальне – для різних рівнів будинку. Але це майже не впливає на швидкість поруч із роутером.

Ще один стійкий страх пов’язаний із впливом Wi-Fi на здоров’я. Часто можна почути, що бездротові сигнали шкодять організму або навіть можуть викликати серйозні захворювання. Хоча Wi-Fi дійсно використовує електромагнітні хвилі, вони належать до неіонізуючого випромінювання. Це означає, що їх енергії недостатньо, щоб впливати на клітини людини. Рівень сигналу в домашніх умовах значно нижчий за пороги, які можуть викликати будь-які біологічні зміни.

Як пише XDA, також часто вважають, що діапазон 2,4 ГГц уже застарів і не має сенсу у сучасних мережах. Насправді він досі відіграє важливу роль. Хоча 5 ГГц і 6 ГГц забезпечують вищу швидкість, їхній радіус дії значно менший. Діапазон 2,4 ГГц краще проходить крізь стіни і підходить для пристроїв розумного дому, які не потребують високої швидкості. Це допомагає розвантажити швидші канали для більш вимогливих задач.

Останній міф – переконання, що дорогий роутер автоматично вирішить усі проблеми зі швидкістю. Насправді ключову роль відіграє тариф інтернет-провайдера. Якщо підключення обмежене, жоден роутер не зробить його швидшим. Навіть сучасні моделі з підтримкою нових стандартів Wi-Fi доступні за відносно невеликі гроші. Дорожчі пристрої зазвичай пропонують додаткові функції, як-от VPN або розширене покриття, але не обов’язково більшу швидкість для звичайного користувача.

Розуміння цих нюансів допомагає ефективніше налаштовувати домашню мережу і не витрачати гроші на рішення, які не дають реального результату.