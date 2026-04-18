Несмотря на стремительное развитие беспроводных технологий, вокруг Wi-Fi сохраняется немало стереотипов. Некоторые из них кажутся логичными, но на практике не работают или вводят в заблуждение. Об этом пишет BGR.

Смотрите также ЕС запускает приложение для проверки возраста на фоне ограничений соцсетей

Какие популярные мифы о Wi-Fi не соответствуют действительности?

Первый распространенный миф касается подключения через Ethernet к Wi-Fi-усилителю или mesh-узлу. Многие считают, что если подсоединить устройство кабелем к такому узлу, скорость станет такой же, как у проводного соединения. На самом деле это не так: если сам узел получает сигнал беспроводно, то и конечное подключение фактически остается Wi-Fi. Кабель в этом случае не дает существенного прироста скорости. Улучшение возможно только тогда, когда сам усилитель подключен к роутеру через Ethernet.

Другая популярная ошибка – убеждение, что антенны роутера нужно направлять прямо на устройство. Выглядит логично, но сигнал не распространяется как луч. Антенны Wi-Fi работают во всех направлениях, а лучшее покрытие формируется сбоку от них, а не с кончика. Например, вертикальное положение лучше для покрытия на одном этаже, а горизонтальное – для разных уровней дома. Но это почти не влияет на скорость рядом с роутером.

Еще один устойчивый страх связанный с влиянием Wi-Fi на здоровье. Часто можно услышать, что беспроводные сигналы вредят организму или даже могут вызвать серьезные заболевания. Хотя Wi-Fi действительно использует электромагнитные волны, они относятся к неионизирующему излучению. Это означает, что их энергии недостаточно, чтобы воздействовать на клетки человека. Уровень сигнала в домашних условиях значительно ниже порогов, которые могут вызвать какие-либо биологические изменения.

Как пишет XDA, также часто считают, что диапазон 2,4 ГГц уже устарел и не имеет смысла в современных сетях. На самом деле он до сих пор играет важную роль. Хотя 5 ГГц и 6 ГГц обеспечивают более высокую скорость, их радиус действия значительно меньше. Диапазон 2,4 ГГц лучше проходит сквозь стены и подходит для устройств умного дома, которые не требуют высокой скорости. Это помогает разгрузить более быстрые каналы для более требовательных задач.

Последний миф – убеждение, что дорогой роутер автоматически решит все проблемы со скоростью. На самом деле ключевую роль играет тариф интернет-провайдера. Если подключение ограничено, ни один роутер не сделает его быстрее. Даже современные модели с поддержкой новых стандартов Wi-Fi доступны за относительно небольшие деньги. Более дорогие устройства обычно предлагают дополнительные функции, например VPN или расширенное покрытие, но не обязательно большую скорость для обычного пользователя.

Понимание этих нюансов помогает эффективнее настраивать домашнюю сеть и не тратить деньги на решения, которые не дают реального результата.