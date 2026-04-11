Фінал місії Artemis 2: пряма трансляція повернення астронавтів на Землю

Екіпаж місії Artemis 2 готується до повернення на Землю після польоту навколо Місяця. Попереду – найризикованіша частина всієї місії: вхід в атмосферу на космічній швидкості та приводнення в океані, від яких залежить подальша доля програми NASA.

За графіком фінальна фаза розпочинається в ніч з 10 на 11 квітня. О 01:30 за Києвом NASA запускає офіційну трансляцію, а астронавти на борту Orion починають повернення на Землю.

Після підготовчих процедур екіпаж виконає останню корекцію траєкторії, щоб точно вийти на район посадки в Тихому океані поблизу узбережжя Каліфорнії.

Після посадки до роботи одразу долучаться рятувальні служби. Екіпаж дістануть із капсули та доставлять на корабель ВМС США, де астронавти пройдуть первинний медичний огляд. Згодом їх перевезуть до Г'юстона.

У NASA наголошують: успішне повернення має критичне значення для наступних етапів програми, зокрема місії Artemis 3, яка передбачає висадку людей на Місяць. Фактично саме ці фінальні хвилини визначать, чи готовий корабель Orion до регулярних польотів із екіпажем у глибокий космос.