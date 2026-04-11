По графику финальная фаза начинается в ночь с 10 на 11 апреля. В 01:30 по Киеву NASA запускает официальную трансляцию, а астронавты на борту Orion начинают возвращение на Землю.

Смотрите также Возвращение с Луны: ночью приземлится экипаж Artemis 2 и вот что стоит об этом знать

После подготовительных процедур экипаж выполнит последнюю коррекцию траектории, чтобы точно выйти на район посадки в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.

После посадки к работе сразу присоединятся спасательные службы. Экипаж достанут из капсулы и доставят на корабль ВМС США, где астронавты пройдут первичный медицинский осмотр. Впоследствии их перевезут в Хьюстон.

В NASA отмечают: успешное возвращение имеет критическое значение для следующих этапов программы, в частности миссии Artemis 3, которая предусматривает высадку людей на Луну. Фактически именно эти финальные минуты определят, готов ли корабль Orion к регулярным полетам с экипажем в глубокий космос.