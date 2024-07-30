Аеротаксі на водневому двигуні втричі побило попередній рекорд у дальності польоту

Компактний літак VTOL на водневому паливі здійснив подорож на вражаючі 842 кілометри й приземлився, маючи ще 10% палива в баку. Повітряне таксі завершило перший прямий політ, демонструючи можливості вертикального зльоту й посадки, а в процесі побило рекорд дальності.

Екологічна альтернативна нинішнім літакам та вертольотам на викопному паливі пролетіла над Каліфорнією, виробляючи лише воду як прямий побічний продукт. Виробник Joby Aviation сподівається, що це "прокладе шлях водню для розблокування регіональних подорожей без викидів"

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Як це було

Політ відбувся 24 червня і став першим в історії польотом літака на водневому паливі, здатного здійснювати вертикальний зліт і посадку (VTOL). У попередніх польотах на водневому паливі використовувалися або літаки, що потребують злітно-посадкової смуги, або менші апарати, такі як безпілотний багатороторний літальний апарат Metavista.

Ці польоти на водневому паливі тривали від 10 хвилин до 3 годин, у випадку з конструкцією H2FLY (H2FLY є дочірньою компанією Joby Aviation). Апарат Metavista пролетів рекордні 12 годин. Невідомо, яку відстань подолали ці літаки, але компанія H2FLY заявила, що колись їхній літак може пролетіти до 1 500 км кілометрів.

Нове повітряне таксі від Joby Aviation – це модифікований електричний літак з шістьма роторами, який можна використовувати в міських умовах. Оригінальний літальний апарат на акумуляторних батареях пройшов загалом 40 000 кілометрів випробувань, здійснивши безліч польотів на базі компанії в Марині, штат Каліфорнія, та над Нью-Йорком. Інженери перетворили цей акумуляторний літак на воднево-електричний, додавши паливний бак, здатний зберігати 40 кілограмів рідкого водню, а також систему водневих паливних елементів.



Воднево-електричний літак Joby Aviation, оснащений паливним баком / Фото Joby Aviation

Паливні елементи перетворюють водень в електрику, воду й тепло в присутності кисню. Електроенергія потім живить ротори літака, а вода виділяється у вигляді відходів. Літак також має зменшену кількість батарей, які забезпечують додаткову енергію під час зльоту та посадки.

Уявіть, що ви можете літати з Сан-Франциско до Сан-Дієго, Бостона до Балтімора або Нешвілла до Нового Орлеана без необхідності відвідувати аеропорт і без жодних викидів, окрім води,

– каже Джобен Бевірт, засновник і генеральний директор Joby Aviation.

Перевага водневої конструкції полягає в тому, що вона може літати набагато далі, ніж електрична, яка потребує підзарядки кожні 160-240 кілометрів.

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Майбутнє VTOL

Joby Aviation планує почати продавати свою оригінальну електричну конструкцію у 2025 році.

Виведення на ринок воднево-електричного повітряного таксі займе більше часу, але компанія рішуче налаштована зробити й це.

Виробник уже навіть отримав сертифікацію Федерального управління цивільної авіації США (FAA), зробивши це першим серед конкурентів.



Воднево-електричний літак Joby Aviation, оснащений паливним баком / Фото Joby Aviation

Згідно із заявою, компанія планує розгорнути широку інфраструктуру, майданчики для посадки, команду операторів і програмне забезпечення для обох типів транспортних засобів. Тож у майбутньому ми побачимо повітряні таксі, а також, можливо, спостерігатимемо певний попит і серед індивідуальних користувачів.