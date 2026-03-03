Кривавий Місяць: пряма трансляція повного місячного затемнення

Сьогодні, 3 березня 2026 року, відбувається повне місячне затемнення, під час якого Місяць поступово зануриться в тінь Землі й набуде характерного червоного відтінку. В Україні явище не видно через положення супутника відносно горизонту, однак спосіб стежити за астрономічною подією все ж є.

Повне місячне затемнення завжди відбувається під час повні, коли Земля опиняється точно між Сонцем і Місяцем. Цього разу явище припало саме на березневу повню – так званий Черв’ячний Місяць, розповідає 24 Канал.

Як побачити Кривавий Місяць в Україні?

Оскільки в Україні повне затемнення не видно, спостерігати його можна лише через прямі трансляції. Стріми традиційно ведуть міжнародні астрономічні платформи та обсерваторії з регіонів, де подія добре спостерігається – зокрема з Північної та Південної Америки.

Трансляції зазвичай доступні на YouTube-каналах астрономічних організацій, а також на спеціалізованих сайтах, що відстежують небесні події. Пошук за запитом "total lunar eclipse live March 3" або "blood moon live stream" дозволяє знайти актуальні відеоефіри з різних часових поясів.

Наприклад, портал The Virtual Telescope проводить стрім з науковцями та астрономами, які коментують все, що відбувається.

Пряма трансляція Кривавого Місяця – дивитися стрім онлайн:

Як проходять фази затемнення?

Напівтіньова фаза. О 10:44 за київським часом Місяць увійшов у напівтінь Землі – її зовнішню, менш щільну частину. На цьому етапі диск лише злегка тьмяніє. Потемніння настільки незначне, що його складно помітити без уважного спостереження, пояснює Time and Date.

Часткова фаза: О 11:50 за київським часом почнеться часткова фаза. Темна дугоподібна тінь – умбра – стала повільно "накривати" місячний диск. Спершу затемнена ділянка виглядає майже чорною, але поступово відтінок змінюється: з’являються бурі й червонуваті тони.

Повна фаза – момент Кривавого Місяця. О 13:04 за київським часом Місяць повністю зануриться в умбру. Саме ця стадія триває 58 хвилин і є головною частиною явища. У цей період супутник Землі виглядає яскраво-червоним.

Максимум затемнення. Цей момент настане о 13:33, коли Місяць опинився найближче до центру земної тіні. Хоча він не проходить точно через центр, саме в цей момент червоний колір виглядає найглибшим.

Завершальні фази. Після 14:02 повна фаза підійде до завершення: на краю диска з'явиться тонкий світлий серп. Часткова фаза триватиме до 15:17, а остаточно Місяць вийде з напівтіні о 16:23 за київським часом.

Чому Місяць стає "кривавим"?

Червоний колір під час повного затемнення пояснюється фізикою світла. Коли Земля перекриває прямі сонячні промені, світло проходить крізь її атмосферу. Короткі сині хвилі розсіюються, а довші червоні – проходять далі й досягають поверхні Місяця.

Це явище називають релеївським розсіюванням. Той самий процес відповідає за червоні відтінки під час світанків і заходів Сонця. У випадку затемнення атмосфера Землі ніби підсвічує Місяць червоним світлом.

Інтенсивність кольору може відрізнятися – від мідного до темно-бордового – залежно від стану атмосфери, зокрема кількості пилу або аерозолів.