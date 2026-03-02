Коли і як спостерігати Черв’ячну повню в Україні?

Повний Місяць настане 3 березня 2026 року о 13:38 за київським часом. Саме в цей момент супутник Землі буде повністю освітлений Сонцем. Втім, як це часто буває, найефектніше повня виглядає не в астрономічний пік, а під час сходу – коли Місяць з'являється низько над горизонтом і здається більшим через оптичну ілюзію, розповідає 24 Канал.

Найкращий час для спостереження

Увечері 3 березня українцям варто дивитися на східний горизонт одразу після заходу Сонця. У Києві Місяць зійде приблизно о 17:30 – 17:50, і саме в перші хвилини після сходу він виглядатиме найбільш вражаюче.

Повня буде візуально "повною" також у ніч із 2 на 3 березня та наступної ночі – з 3 на 4 березня. Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання – достатньо відкритого огляду горизонту без висотних будівель і дерев.

Чому березневу повню називають Черв’ячною?

Назви повних Місяців походять із давніх традицій, коли люди орієнтувалися в календарі за природними циклами. Березневу повню назвали Черв'ячною (Worm Moon), адже саме в цей період із потеплінням у ґрунті з’являються дощові черв'яки – ознака того, що земля відтає і починається новий аграрний сезон, розповідає BBC.

Ці народні назви закріпилися в англомовній культурі, але сьогодні ними активно користуються і в медіа, і в науково-популярних матеріалах. Фактично йдеться про звичайну повню, однак із красивим історичним контекстом.

Якою буде погода для спостережень в Україні?

За попередніми прогнозами синоптиків, на вечір 3 березня в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів – це можна простежити на сайті Укргідрометцентру. У центральних і південних областях шанси побачити повню вищі завдяки проясненням, тоді як на заході та півночі можливі періодичні хмари.

Оскільки для спостереження потрібне відкрите небо на східному горизонті, навіть часткова хмарність може завадити в перші хвилини після сходу. Тож ключовим фактором залишиться локальна погодна ситуація у конкретному місті.

До речі, у ніч на 3 березня в деяких регіонах світу – зокрема в частині Америки, Східній Азії та Австралії – повня збігатиметься з повним місячним затемненням – Кривавим Місяцем. Під час такого явища Місяць може набувати червонуватого відтінку, через що його часто називають Кривавим. В Україні це затемнення видно не буде, адже в ключові фази Місяць перебуватиме нижче горизонту.

Коли наступні повні Місяці?