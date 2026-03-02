Когда и как наблюдать Червячное полнолуние в Украине?

Полнолуние наступит 3 марта 2026 года в 13:38 по киевскому времени. Именно в этот момент спутник Земли будет полностью освещен Солнцем. Впрочем, как это часто бывает, эффектно полнолуние выглядит не в астрономический пик, а во время восхода – когда Луна появляется низко над горизонтом и кажется больше из-за оптической иллюзии, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Кровавая Луна 3 марта: когда смотреть полное лунное затмение

Лучшее время для наблюдения

Вечером 3 марта украинцам стоит смотреть на восточный горизонт сразу после захода Солнца. В Киеве Луна взойдет примерно в 17:30 – 17:50, и именно в первые минуты после восхода она будет выглядеть наиболее впечатляюще.

Полнолуние будет визуально "полным" также в ночь со 2 на 3 марта и следующей ночью – с 3 на 4 марта. Для наблюдения не требуется специальное оборудование – достаточно открытого обзора горизонта без высотных зданий и деревьев.

Почему мартовское полнолуние называют Червячным?

Названия полнолуний происходят из древних традиций, когда люди ориентировались в календаре по природным циклам. Мартовское полнолуние назвали Червячной (Worm Moon), ведь именно в этот период с потеплением в почве появляются дождевые черви – признак того, что земля оттаивает и начинается новый аграрный сезон, рассказывает BBC.

Эти народные названия закрепились в англоязычной культуре, но сегодня ими активно пользуются и в медиа, и в научно-популярных материалах. Фактически речь идет об обычном полнолунии, однако с красивым историческим контекстом.

Какой будет погода для наблюдений в Украине?

По предварительным прогнозам синоптиков, на вечер 3 марта в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков – это можно проследить на сайте Укргидрометцентра. В центральных и южных областях шансы увидеть полнолуние выше благодаря прояснениям, тогда как на западе и севере возможны периодические облака.

Поскольку для наблюдения нужно открытое небо на восточном горизонте, даже частичная облачность может помешать в первые минуты после восхода. Поэтому ключевым фактором останется локальная погодная ситуация в конкретном городе.

Кстати, в ночь на 3 марта в некоторых регионах мира – в частности в части Америки, Восточной Азии и Австралии – полнолуние будет совпадать с полным лунным затмением – Кровавой Луной. Во время такого явления Луна может приобретать красноватый оттенок, из-за чего его часто называют Кровавым. В Украине это затмение видно не будет, ведь в ключевые фазы Луна будет находиться ниже горизонта.

Когда следующие полнолуния?