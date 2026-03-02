Полное лунное затмение 3 марта станет важным астрономическим событием для жителей Северной Америки, Австралии и Восточной Азии. Именно в этих регионах можно будет наблюдать полную фазу явления, рассказывает Space.com.

Это довольно уникальное событие еще и потому, что оно совпадает с "Червячным полнолунием" – мартовским полнолунием. Следующую "Кровавую Луну" можно будет увидеть только в новогоднюю ночь с 2028 на 2029 год.

Будет ли видно затмение в Украине?

Согласно астрономическим расчетам, полную фазу этого затмения с территории Украины увидеть не удастся – основная видимость приходится на другие континенты. В то же время более 40% населения мира сможет наблюдать хотя бы часть полной фазы. Это более трех миллиардов человек.

Если погодные условия или география не позволяют увидеть явление вживую, трансляцию можно будет посмотреть онлайн – в частности ее планирует проводить специализированный астрономический ресурс The Virtual Telescope.

Прямая трансляция Лунного затмения 3 марта – смотрите видео:

Почему Луна становится красной?

Явление "кровавой Луны" возникает тогда, когда Земля полностью закрывает Луну от прямого солнечного света. Однако часть света проходит сквозь атмосферу нашей планеты, рассеивается и приобретает красноватый оттенок – именно он и окрашивает поверхность спутника.

Затмение начнется с полутеневой фазы – сначала Луна лишь немного потемнеет. Далее темная тень постепенно будет "накрывать" ее поверхность, а во время максимума Луна станет ярко красно-оранжевой.