К сожалению, для наблюдателей в Украине это затмение не будет доступно в полной или частичной форме на небе. По астрономическим расчетам, в Киеве и других украинских городах Луна во время ключевых фаз затмения будет находиться ниже горизонта, что делает ее невидимой для наблюдения невооруженным глазом, рассказывает 24 Канал.

Это означает, что даже в самые яркие моменты, когда диск Луны затянут в земной тени и приобретает характерную "кровавую" окраску, жители Украины не увидят его над горизонтом, пишет The Sky Live. Поэтому самое время воспользоваться цифровыми возможностями и следить за явлением онлайн.



Карта видимости Кровавой Луны / Фото The Sky Live

Как происходит полное лунное затмение?

Полное лунное затмение состоит из нескольких фаз:

Пенумбра – тень Земли лишь слегка касается Луны.

– тень Земли лишь слегка касается Луны. Начальная частичная тень (U1) – диск Луны начинает темнеть.

(U1) – диск Луны начинает темнеть. Полная фаза (U2 – U3) – спутник полностью погружен в тень Земли, и его цвет может стать красноватым.

(U2 – U3) – спутник полностью погружен в тень Земли, и его цвет может стать красноватым. Выход из частичной тени и пенумбры – спутник возвращается к привычному виду.

Интересный факт! В 2026 году полный момент затмения продлится примерно 58 минут, но полный цикл явления растянется на несколько часов – от первого прикосновения тени до окончательного выхода из нее все событие продлится примерно 5 часов 38 минут.

Даже если вы не увидите Кровавую Луну в реальном небе над Украиной, это прекрасная возможность стать с частью глобального астрономического сообщества онлайн и наблюдать за этим астрономическим явлением с любого удобного места.

На этот раз полное затмение – одно из самых ожидаемых в 2026 году, и оно прекрасно демонстрирует, как наша атмосфера влияет на свет, достигающий спутника, создавая эффект "Кровавой Луны".

Что еще интересного можно будет увидеть в 2026 году?