Новые данные приоткрывают завесу над процессами, происходящими в экстремальной среде, где рождаются и гибнут звезды, пишет Inkl.

Что скрывает наиболее детализированная карта центра нашей Галактики?

Центральная часть Млечного Пути всегда оставалась загадкой, поскольку она скрыта от человеческого глаза слоями космической пыли. Однако благодаря мощностям Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA) ученые смогли получить беспрецедентное по детализации изображение этой зоны.

Полученная панорама охватывает пространство длиной более 650 световых лет и демонстрирует сложную систему нитей космического газа. Это самое большое изображение, когда-либо созданное с помощью этого инструмента, а его масштаб на небе сопоставим с тремя полными Лунами, расположенными рядом.



Изображение ALMA показывает молекулярный газ в центре Млечного Пути / Фото ALMA/S. Longmore/D. Minniti

По словам Эшли Барнс из Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии, этот регион является местом экстремальных условий, где из холодного газа формируется сырье для будущих звезд. Исследование, известное как ACES (ALMA CMZ Exploration Survey), сосредоточено на изучении так называемой Центральной молекулярной зоны (CMZ) нашей Галактики.

Это единственное галактическое ядро, которое расположено достаточно близко к Земле, чтобы ученые могли изучать его с такой высокой точностью – от огромных структур размером в десятки световых лет до маленьких газовых облаков вокруг отдельных светил.

Из чего состоят облака в центре галактики?

Особое внимание исследователи уделили химическому составу холодного молекулярного газа. Благодаря высокой чувствительности ALMA удалось обнаружить десятки различных молекул. Среди них есть как простые соединения, например, монооксид кремния, так и сложные органические вещества – метанол, ацетон и этанол, отмечают на странице ESO.

Эти газы движутся вдоль космических нитей, подпитывая скопления материи, из которых впоследствии вырастают звезды. Руководитель проекта Стив Лонгмор, профессор Ливерпульского университета Джона Мурса, подчеркивает, что условия в центре Галактики значительно отличаются от ее окрестностей. Здесь рождаются самые массивные звезды, которые проживают короткую, но бурную жизнь, заканчивая ее мощными взрывами сверхновых или даже гиперновых.

Зачем нам это знать?

Изучение процессов рождения звезд в Центральной молекулярной зоне помогает лучше понять эволюцию галактик в целом. Ученые считают, что этот регион во многом напоминает условия в ранней Вселенной, когда формирование звезд происходило в чрезвычайно хаотичных и агрессивных средах.

Катарина Иммер из ESO, отметила, что хотя команда ожидала увидеть детализированную картину, реальная сложность и богатство финальной мозаики стали настоящей неожиданностью даже для опытных исследователей.

Сейчас результаты этого масштабного исследования изложены в серии из шести научных работ, пять из которых уже приняты к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и появятся в открытом доступе в ближайшее время. Пока что все опубликованы в виде препринтов на arXiv. Над проектом работала огромная международная команда из более 160 специалистов, среди которых есть как молодые магистранты, так и опытные ученые на пенсии из более 70 учреждений мира.

Что дальше?

Однако это лишь начало большого пути. В будущем планируется обновление широкополосной чувствительности ALMA и введение в эксплуатацию Чрезвычайно большого телескопа (ELT) от ESO. Эти инструменты позволят заглянуть еще глубже в сердце Млечного Пути, различая еще более мелкие структуры, отслеживая сложные химические реакции и детально изучая взаимодействие между звездами, газом и черными дырами.