Нові дані відкривають завісу над процесами, що відбуваються в екстремальному середовищі, де народжуються та гинуть зірки, пише Inkl.

Дивіться також Космічний велетень на горизонті: що відомо про нову комету, яка летить до Сонця

Що приховує найбільш деталізована карта центру нашої Галактики?

Центральна частина Чумацького Шляху завжди залишалася загадкою, оскільки вона прихована від людського ока шарами космічного пилу. Однак завдяки потужностям Атакамської великої міліметрової/субміліметрової решітки (ALMA) вчені змогли отримати безпрецедентне за деталізацією зображення цієї зони.

Отримана панорама охоплює простір довжиною понад 650 світлових років і демонструє складну систему ниток космічного газу. Це найбільше зображення, коли-небудь створене за допомогою цього інструменту, а його масштаб на небі можна порівняти з трьома повними Місяцями, розташованими поруч.



Зображення ALMA показує молекулярний газ у центрі Чумацького Шляху / Фото ALMA/S. Longmore/D. Minniti

За словами Ешлі Барнс із Європейської південної обсерваторії (ESO) у Німеччині, цей регіон є місцем екстремальних умов, де з холодного газу формується сировина для майбутніх зірок. Дослідження, відоме як ACES (ALMA CMZ Exploration Survey), зосереджене на вивченні так званої Центральної молекулярної зони (CMZ) нашої Галактики.

Це єдине галактичне ядро, яке розташоване досить близько до Землі, щоб науковці могли вивчати його з такою високою точністю – від величезних структур розміром у десятки світлових років до маленьких газових хмар навколо окремих світил.

З чого складають хмари в центрі галактики?

Особливу увагу дослідники приділили хімічному складу холодного молекулярного газу. Завдяки високій чутливості ALMA вдалося виявити десятки різних молекул. Серед них є як прості сполуки, наприклад, монооксид кремнію, так і складні органічні речовини – метанол, ацетон та етанол, зазначають на сторінці ESO.

Ці гази рухаються вздовж космічних ниток, підживлюючи скупчення матерії, з яких згодом виростають зірки. Керівник проєкту Стів Лонгмор, професор Ліверпульського університету Джона Мурса, підкреслює, що умови в центрі Галактики значно відрізняються від її околиць. Тут народжуються наймасивніші зірки, які проживають коротке, але бурхливе життя, закінчуючи його потужними вибухами наднових або навіть гіпернових.

Навіщо нам це знати?

Вивчення процесів народження зірок у Центральній молекулярній зоні допомагає краще зрозуміти еволюцію галактик у цілому. Науковці вважають, що цей регіон багато в чому нагадує умови в ранньому Всесвіті, коли формування зірок відбувалося в надзвичайно хаотичних та агресивних середовищах.

Катаріна Іммер з ESO, зазначила, що хоча команда очікувала побачити деталізовану картину, реальна складність і багатство фінальної мозаїки стали справжньою несподіванкою навіть для досвідчених дослідників.

Наразі результати цього масштабного дослідження викладені у серії з шести наукових праць, п'ять із яких уже прийняті до публікації в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society і з'являться у відкритому доступі найближчим часом. Поки що всі опубліковані у вигляді препринтів на arXiv. Над проєктом працювала величезна міжнародна команда з понад 160 фахівців, серед яких є як молоді магістранти, так і досвідчені вчені на пенсії з понад 70 установ світу.

Що далі?

Однак це лише початок великого шляху. У майбутньому планується оновлення широкосмугової чутливості ALMA та введення в експлуатацію Надзвичайно великого телескопа (ELT) від ESO. Ці інструменти дозволять зазирнути ще глибше в серце Чумацького Шляху, розрізняючи ще дрібніші структури, відстежуючи складніші хімічні реакції та детально вивчаючи взаємодію між зірками, газом і чорними дірами.