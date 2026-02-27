На жаль, для спостерігачів в Україні це затемнення не буде доступним у повній або частковій формі на небі. За астрономічними розрахунками, у Києві та інших українських містах Місяць під час ключових фаз затемнення буде перебувати нижче горизонту, що робить його невидимим для спостереження неозброєним оком, розповідає 24 Канал.

Це означає, що навіть у найяскравіші моменти, коли диск Місяця затягнутий у земній тіні й набуває характерного "кривавого" забарвлення, жителі України не побачать його над горизонтом, пише The Sky Live. Тому саме час скористатися цифровими можливостями та стежити за явищем онлайн.



Карта видимості Кривавого Місяця / Фото The Sky Live

Як відбувається повне місячне затемнення?

Повне місячне затемнення складається з кількох фаз:

Пенумбра – тінь Землі лише злегка торкається Місяця.

Початкова часткова тінь (U1) – диск Місяця починає темніти.

Повна фаза (U2 – U3) – супутник повністю занурений у тінь Землі, і його колір може стати червонуватим.

Вихід із часткової тіні та пенумбри – супутник повертається до звичного вигляду.

Цікавий факт! У 2026 році повний момент затемнення триватиме приблизно 58 хвилин, але повний цикл явища розтягнеться на кілька годин – від першого дотику тіні до остаточного виходу з неї вся подія триватиме приблизно 5 годин 38 хвилин.

Навіть якщо ви не побачите Кривавий Місяць у реальному небі над Україною, це чудова нагода стати з частиною глобальної астрономічної спільноти онлайн і спостерігати за цим астрономічним явищем з будь-якого зручного місця.

В який час відбуватимуться різні фази затемнення і як спостерігати "Кривавий Місяць" онлайн – ми детально розповіли в нашому окремому матеріалі.

Цього разу повне затемнення – одне з найбільш очікуваних у 2026 році, і воно чудово демонструє, як наша атмосфера впливає на світло, що досягає супутника, створюючи ефект "Кривавого Місяця".

Що ще цікавого можна буде побачити у 2026 році?