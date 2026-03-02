Повне місячне затемнення 3 березня стане важливою астрономічною подією для жителів Північної Америки, Австралії та Східної Азії. Саме в цих регіонах можна буде спостерігати повну фазу явища, розповідає Space.com.

Дивіться також Кривавий Місяць 3 березня: як проходитиме повне місячне затемнення

Це доволі унікальна подія ще й тому, що вона збігається з "Черв'ячною повнею" – березневим повним Місяцем. Наступний "Кривавий Місяць" можна буде побачити лише в новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.

Чи буде видно затемнення в Україні?

Згідно з астрономічними розрахунками, повну фазу цього затемнення з території України побачити не вдасться – основна видимість припадає на інші континенти. Водночас понад 40% населення світу зможе спостерігати хоча б частину повної фази. Це понад три мільярди людей.

Якщо погодні умови або географія не дозволяють побачити явище наживо, трансляцію можна буде переглянути онлайн – зокрема її планує проводити спеціалізований астрономічний ресурс The Virtual Telescope.

Пряма трансляція Місячного затемнення 3 березня – дивіться відео:

Чому Місяць стає червоним?

Явище "кривавого Місяця" виникає тоді, коли Земля повністю закриває Місяць від прямого сонячного світла. Проте частина світла проходить крізь атмосферу нашої планети, розсіюється й набуває червонуватого відтінку – саме він і забарвлює поверхню супутника.

Затемнення розпочнеться з напівтіньової фази – спершу Місяць лише трохи потемніє. Далі темна тінь поступово "накриватиме" його поверхню, а під час максимуму Місяць стане яскраво червоно-помаранчевим.