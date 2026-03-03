Полное лунное затмение всегда происходит во время полнолуния, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. На этот раз явление пришлось именно на мартовское полнолуние – так называемая Червячная Луна, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Мартовское полнолуние над Украиной: что стоит знать о Червячной Луне

Как увидеть Кровавую Луну в Украине?

Поскольку в Украине полное затмение не видно, наблюдать его можно только через прямые трансляции. Стримы традиционно ведут международные астрономические платформы и обсерватории из регионов, где событие хорошо наблюдается – в частности из Северной и Южной Америки.

Трансляции обычно доступны на YouTube-каналах астрономических организаций, а также на специализированных сайтах, отслеживающих небесные события. Поиск по запросу "total lunar eclipse live March 3" или "blood moon live stream" позволяет найти актуальные видеоэфиры из разных часовых поясов.

Например, портал The Virtual Telescope проводит стрим с учеными и астрономами, которые комментируют все, происходящее.

Прямая трансляция Кровавой Луны – смотреть стрим онлайн:

Как проходят фазы затмения?

Полутеневая фаза. В 10:44 по киевскому времени Луна вошла в полутень Земли – ее внешнюю, менее плотную часть. На этом этапе диск лишь слегка тускнеет. Потемнение настолько незначительное, что его сложно заметить без внимательного наблюдения, объясняет Time and Date.

Частичная фаза: В 11:50 по киевскому времени начнется частичная фаза. Темная дугообразная тень – умбра – стала медленно "накрывать" лунный диск. Сперва затемненный участок выглядит почти черным, но постепенно оттенок меняется: появляются бурые и красноватые тона.

Полная фаза – момент Кровавой Луны. В 13:04 по киевскому времени Луна полностью погрузится в умбру. Именно эта стадия длится 58 минут и является главной частью явления. В этот период спутник Земли выглядит ярко-красным.

Максимум затмения. Этот момент наступит в 13:33, когда Луна окажется ближе всего к центру земной тени. Хотя она не проходит точно через центр, именно в этот момент красный цвет выглядит самым глубоким.

Завершающие фазы. После 14:02 полная фаза подойдет к завершению: на краю диска появится тонкий светлый серп. Частичная фаза продлится до 15:17, а окончательно Луна выйдет из полутени в 16:23 по киевскому времени.

Почему Луна становится "кровавой"?

Красный цвет во время полного затмения объясняется физикой света. Когда Земля перекрывает прямые солнечные лучи, свет проходит сквозь ее атмосферу. Короткие синие волны рассеиваются, а длинные красные – проходят дальше и достигают поверхности Луны.

Это явление называют релеевским рассеиванием. Тот же процесс отвечает за красные оттенки во время рассветов и закатов Солнца. В случае затмения атмосфера Земли будто подсвечивает Луну красным светом.

Интенсивность цвета может отличаться – от медного до темно-бордового – в зависимости от состояния атмосферы, в частности количества пыли или аэрозолей.