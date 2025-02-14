5 ключових деталей, які ми дізналися з повного листа, в якому Ілон Маск пропонує купити OpenAI

Цього тижня консорціум інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонував купити OpenAI за 97,4 мільярда доларів. Генеральний директор Сем Альтман одразу ж відхилив цю пропозицію, оскільки вона суперечить його планам перетворити компанію на комерційну. Повний зміст пропозиції досі не був відомий, але тепер журналісти отримали текст листа й розкрили його зміст.

Чого хоче Ілон Маск та консорціум інвесторів

Як відомо, Маск подав до суду на OpenAI, щоб змусити її лишатися неприбутковою організацією, котра працює на благо людства. Поки процес іде, він тим часом відправив запит на купівлю всіх активів розробника штучного інтелекту. Адвокати генерального директора OpenAI, Сема Альтмана, кажуть, що Маск не може діяти на обох полях одночасно: намагатися купити компанію і перешкоджати зміні її статусу. Команда Маска відповіла, що відкличе заявку, якщо OpenAI припинить спроби перетворити себе на комерційну організацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Як це починалося Інвестори на чолі з Ілоном Маском хочуть купити OpenAI: в компанії вже відповіли

Поки обидві сторони перекидуються коментарями й звинуваченнями, було оприлюднено повний лист про наміри команди Маска купити OpenAI. Ось п'ять ключових деталей, які можна дізнатися з цього листа та інших юридичних документів, щоб пролити світло на цю заплутану суперечку.

Є дедлайн

Пропозиція від групи Маска має конкретну дату закінчення терміну дії: 10 травня 2025 року. Існують винятки з дедлайну: якщо угоду буде завершено достроково, обидві сторони погодяться припинити обговорення або OpenAI офіційно відхилить пропозицію в письмовій формі.

Попри публічні заяви Альтмана, включно з жартівливою пропозицією купити X за десяту частину ціни, рада директорів OpenAI поки що офіційно не відхилила пропозицію, оскільки зазвичай рада директорів зобов'язана юридично оцінювати такі пропозиції, навіть від конкурентів.

Тільки готівка

Консорціум Маска, до якого входять такі венчурні фонди, як 8VC Джо Лонсдейла (співзасновник Palantir) та Vy Capital, яка є інвестором SpaceX, пропонує рівно 97,375 мільярда доларів за викуп OpenAI. При цьому в листі зазначається, що 100% вартості покупки "буде сплачено готівкою". Причина цього незрозуміла.

У минулому Маск не цурався залазити в борги, позичивши 13 мільярдів доларів у банках, щоб купити Twitter. Відтоді його статки суттєво зросли (за деякими сміливими оцінками – аж до 400 мільярдів доларів) після того, як він став союзником Дональда Трампа й оплатив йому перемогу на виборах.

Однак у листі названо сім інвесторів, включаючи компанію Маска зі штучного інтелекту x.AI, а також неназваних "інших", що означає, що Маск не використовує свій особистий статок для фінансування цього проєкту.

Повний доступ до бухгалтерії та персоналу

Перш ніж розщедритися на ці гроші, покупці хочуть вивчити фінансову та ділову документацію OpenAI, а також отримати доступ до співробітників OpenAI для проведення інтерв'ю. Це також включає доступ до "активів, приміщень, обладнання, книг і записів", як зазначено в листі.

Хоча це нормальна частина комплексної перевірки, особливо для пропозиції на суму 97,4 мільярда доларів, це також може дати x.AI Маска – конкуренту OpenAI – доступ до конфіденційної внутрішньої інформації. А після того, як вони все це побачать, вони просто можуть відкликати пропозицію і піти з отриманою інформацією.

Пропозиція може підірвати позов Маска

Пропозиція про придбання OpenAI за 97,4 мільярда доларів суперечить юридичним заявам Маска про те, що активи стартапу не можуть бути "передані", щоб "знову стати приватними", стверджували юристи OpenAI в судовому позові в середу.

OpenAI вважає, що пропозиція не є серйозною, а є "неналежною спробою підірвати конкурента". Однак консорціум Маска стверджує, що їхня пропозиція справді "серйозна" і що їхні гроші підуть до неприбуткової організації OpenAI для продовження її місії.

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Маск може відкликати пропозицію, якщо OpenAI лишиться неприбутковою

Юридична команда Маска заявила, що він відкличе свою пропозицію про придбання OpenAI, якщо рада директорів візьме на себе зобов'язання зберегти її як неприбуткову організацію, згідно з поданою в середу заявою до суду.

У заяві стверджується, що пропозиція викупу від Маска є справжньою, і зазначається, що неприбуткова організація повинна отримати за свої активи справедливу ринкову вартість, яка ґрунтується на ціні, яку заплатив би незалежний покупець.

Це, здається, підтверджує те, що стверджували деякі експерти: пропозиція мала на меті підвищити ціну, яку Альтману довелося б заплатити, щоб вивести компанію в приватну власність. Таким чином Маск, можливо, хотів зробити так, щоб нинішній директор більше не зміг собі дозволити зміни з фінансового погляду.

У своїй заяві юрист, який представляє правління OpenAI, сказав, що пропозиція Маска "не встановлює вартість неприбуткової організації" і що ця неприбуткова організація "не продається".