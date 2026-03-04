Уся планета насолоджується повним Місяцем на початку березня: найкращі фото з мережі

У березні 2026 року мешканці Землі стали свідками видовищного астрономічного явища, яке поєднало в собі традиційну повню та повне місячне затемнення. Це небесне шоу, відоме під назвою Черв'ячний Місяць, перетворило наш супутник на яскраво-червону кулю, яку називають Кривавим Місяцем.

Хоча затемнення відбулося 3 березня, ним усе не обмежилось, адже ще кілька днів ми зможемо спостерігати за ефектною повнею. 24 Канал зібрав найкращі знімки повного Місяця, які публікують очевидці з усього світу.

Чому березнева повня отримала таку дивну назву та які секрети вона приховує?

Березнева повня досягла свого піку 3 березня 2026 року. Цього року вона стала особливою завдяки повному місячному затемненню, яке почалося трохи раніше. Під час цього явища Земля опинилася точно між Сонцем і Місяцем, відкидаючи свою тінь на супутник.

Коли Місяць повністю занурився в найтемнішу частину земної тіні, він не зник з неба, а набув характерного мідно-червоного або помаранчевого відтінку. Цей ефект виникає через заломлення сонячних променів в атмосфері нашої планети, яка пропускає переважно червону частину спектра.

Саме затемнення в Україні побачити було неможливо, оскільки в цей час супутник перебував під горизонтом. Однак уже найближчого вечора ми отримали змогу спостерігати за яскравою повнею.

Назва "Черв'ячний Місяць" має глибоке коріння в традиціях Північної Америки. Довгий час вважалося, що вона пов'язана з появою земляних черв'яків, які виповзають на поверхню під час відлиги, приваблюючи перших весняних птахів. Проте історичні дослідження 1760-х років пропонують іншу версію.

За записами капітана Джонатана Карвера, назва може стосуватися личинок жуків, які в цей період починають виходити з-під кори дерев та зимових схованок. У будь-якому випадку, це символ пробудження природи після зимового сну.



Повний Місяць у ніч з 3 на 4 березня 2026 року, Нідерланди / Фото Albert Dros

Окрім основної назви, березневий Місяць має багато інших іменувань залежно від культури.

Народ Оджибве називає його Цукровим Місяцем, оскільки саме в цей час починається активний рух соку в цукрових кленах.

Племена Дакота та Лакота дали йому назву Місяць Хворої Сльози, бо сонячне світло, що відбивається від талого снігу в кінці зими, часто засліплює очі.

Також відомі такі назви, як Місяць Сильного Вітру або Місяць Повернення Ворон.



Повний Місяць у ніч з 3 на 4 березня 2026 року / Фото Tim Zijlstra

Цікаво, що під час сходу або заходу Місяця можна спостерігати так звану "місячну ілюзію", коли супутник здається значно більшим, ніж зазвичай, через близькість до об'єктів на горизонті, таких як дерева чи будівлі. А за особливих погодних умов, наприклад, під час легкого туману чи дрібного дощу, навколо повної фази може виникнути "місячна веселка" – рідкісне явище, створене відбитим сонячним світлом від поверхні супутника.



Повний місяць сходить над болотами Фенс, поблизу Вітчфорда в Кембриджширі, Велика Британія / Фото Veronica in the Fens

Чого чекати далі?

Календар повень на 2026 рік обіцяє ще чимало цікавого:

Після березневого Хробачого Місяця на нас чекає Рожевий Місяць 1 квітня та Квітковий Місяць 1 травня.

Однією з найважливіших подій стане Блакитний Місяць 31 травня – так називають другу повню протягом одного календарного місяця.

А наприкінці літа, 28 серпня, відбудеться часткове місячне затемнення, яке супроводжуватиме Осетровий Місяць.

Завершиться рік двома Супермісяцями у листопаді та грудні, коли супутник підійде на мінімальну відстань до нашої планети, виглядаючи надзвичайно великим і яскравим.



Повний Місяць над Берліном у ніч з 3 на 4 березня 2026 року / Фото Dominik Sen/@WetterOnline



