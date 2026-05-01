Квітковий Місяць майже тут: якою буде перша повня травня та коли її чекати в Україні

Травень 2026 року розпочинається з яскравої астрономічної події, яка має глибоке коріння в історії та культурі багатьох народів. Перша повня цього місяця, відома під мальовничою назвою, обіцяє стати цікавим видовищем, попри свої специфічні фізичні характеристики та особливе положення на орбіті.

Які особливості має Квітковий Місяць?

Травнева повня 2026 року, яку традиційно називають Квітковим Місяцем, досягне своєї пікової фази 1 травня о 17:23 за всесвітнім часом. Для мешканців України цей момент настане о 20:23. Оскільки Місяць перебуває в повній фазі протягом кількох днів, він виглядатиме ідеально круглим також у ночі напередодні та після піку, а саме 30 квітня та 2 травня, пише 24 Канал.

З погляду астрономії, 1 травня Місяць перебуватиме в сузір'ї Терезів. Цьогорічна подія має кілька унікальних характеристик:

По-перше, травень 2026 року стане місяцем подвійної повні . Через те, що місячний цикл триває приблизно 29,5 доби, що менше за тривалість більшості календарних місяців, після першої повної 1 травня небо осяє друга повня – 31 травня. Таке явище в сучасній астрономії називають Блакитним Місяцем, і воно трапляється приблизно раз на 2 – 3 роки, пише EarthSky.

По-друге, Квітковий Місяць 1 травня буде так званим Мікромісяцем. Це означає, що наш природний супутник перебуватиме поблизу апогею – точки своєї орбіти, яка є найбільш віддаленою від Землі. Відстань до Місяця в цей момент становитиме близько 406 000 кілометрів, тоді як під час протилежного явища, Супермісяця, вона скорочується до 363 000 кілометрів. Через таку віддаленість диск супутника здаватиметься приблизно на 5 відсотків меншим і на 10 відсотків тьмянішим за середньостатистичну повню. Хоча неозброєним оком цю різницю помітити складно, вона стає очевидною на фотографіях при порівнянні з іншими фазами.

Звідки взялася назва?

Як ми вже пояснювали в окремому матеріалі, назва "Квітковий Місяць" походить від традицій корінних народів Північної Америки, зокрема, племен алгонкінів, які пов'язували повні з сезонними змінами в природі. Травень – це час інтенсивного цвітіння польових квітів, таких як анемони, дикий часник, сині дзвіночки, люпин та фіалки.

Інші культури мали власні назви:

Племена крі називали його Місяцем відкладання яєць або Жабячим Місяцем;

Народи дакота та лакота використовували назви Місяць посадки або Місяць зеленого листя;

У давній Англії та серед англосаксів була поширена назва Молочний Місяць (Rimilcemona), що в перекладі означає "місяць триразового доїння", оскільки саме в цей період корів доїли тричі на день через велику кількість свіжої трави.

Кельти ж називали цю повню Місяцем зайця, Матері або Трави, пояснює Star Walk.

Коли та як найкраще спостерігати за Місяцем?

Для найкращого спостереження фахівці радять звернути увагу на момент сходу Місяця. Саме тоді супутник перебуває низько над горизонтом і може набувати золотистого або помаранчевого відтінку через атмосферні ефекти, що створює ідеальні умови для фотозйомки. Проте для України, на жаль, цього разу це не актуально. Річ у тім, що о 20:23 він ще буде під горизонтом. Момент сходження почнеться лише о 20:53, як показують карти TheSkyLive.

Місяць з'явиться ближче до південно-східної сторони і повністю вийде з-за горизонту лише після 21 години. Однак і в цей момент багато українців не побачать супутник, оскільки огляд перекриватимуть будинки. Тож нам доведеться зачекати, поки він підніметься вище – приблизно до 22:00. Саме тоді вже буде достатньо темно для безперешкодного спостереження.



Положення Місяця 1 травня 2026 року / Зображення TheSkyLive

Поруч із Місяцем можна буде побачити яскраві зорі: 30 квітня він пройшов поблизу блакитної Спіки на відстані близько 2 градусів, а 4 травня наблизиться до червонуватого Антареса, який називають "серцем скорпіона".

Як зробити найкращі фото повного місяця: поради для фото, спостережень і вибору локації

Успішна зйомка нічного неба починається задовго до того, як натиснуто кнопку спуску затвора. Астрофотографія вимагає ретельної підготовки, оскільки Місяць – об'єкт динамічний і примхливий.

Для відстеження фаз і траєкторії руху супутника фахівці рекомендують використовувати спеціалізовані додатки, такі як PhotoPills або сервіс Photo Ephemeris.

Для відстеження різних стадій Місяця можна використовувати застосунки або вебсайти. Вони показують час сходу й заходу Місяця для різних місць по всьому світу,

– пояснила Мара Лейте, відзначена нагородами пейзажистка, чиїм захопленням є астрофотографія.

Важливо враховувати рівень світлового забруднення. Найкращі результати можна отримати в зонах, де яскравість міських вогнів не перекриває зоряне небо – у сільській місцевості або хоча б на відстані від міста.

Вибір обладнання відіграє ключову роль. Хоча багато хто мріє про об'єктиви з фокусною відстанню 1000 міліметрів, пристойні кадри можна отримати й на телеоб'єктиви 250 – 400 міліметрів, пояснюють професіонали на Reddit. Використання штатива є обов'язковою умовою, оскільки навіть найменше тремтіння рук при великому наближенні призведе до розмиття. Додатково рекомендується вимикати стабілізацію зображення на об'єктиві при роботі зі штативом та використовувати дистанційний пульт або таймер автоспуску на 3 – 10 секунд, щоб вібрації від дотику до камери встигли згаснути.

Одним із головних секретів експозиції є так зване "правило Looney 11" (або правило f/11). Оскільки Місяць освітлюється прямим сонячним світлом, інтенсивність якого майже така ж, як на Землі, автоматика камери часто помиляється, намагаючись висвітлити темне небо навколо. Базові налаштування згідно з цим правилом: діафрагма f/11, а витримка – зворотна до значення ISO. Тобто при ISO 100 витримка має становити 1/100 або 1/125 секунди, а при ISO 200 – 1/200 або 1/250 секунди.

Проте зйомка повної фази – не завжди найкраще рішення для тих, хто прагне показати рельєф. Коли Місяць освітлений повністю, сонячні промені падають фронтально, що "плавить" тіні й робить поверхню пласкою. Найкращий час для зйомки кратерів – це фази першої або останньої чверті, коли бокове світло створює глибокі тіні на межі освітленої та темної частин диска.

Зйомка на телефон

Якщо ви фотографуєте на телефон, забудьте про автоматичний режим:

Власникам Android варто використовувати "Професійний режим", встановлюючи ISO на мінімум (50 – 100) та витримку в межах 1/200 – 1/500 секунди.

На iPhone необхідно навести камеру на об'єкт, зафіксувати експозицію (AE/AF Lock) довгим натисканням та вручну знизити яскравість, тягнучи значок "сонечка" вниз, доки не з'являться деталі рельєфу.

Нарешті, не забувайте про композицію. Окремий диск Місяця на чорному тлі може виглядати сухувато. Використання переднього плану – дерев, будівель, силуетів людей або гір – додає знімку масштабу та контексту. Досвідчені фотографи радять робити знімки під час "сходу місяця" на горизонті: у цей момент він не лише здається більшим через атмосферну ілюзію, але й набуває теплих червонуватих відтінків.