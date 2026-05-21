Один з найнебезпечніших ядерних об'єктів США під загрозою через масштабну лісову пожежу

У Південній Каліфорнії вирує масштабна лісова пожежа, яка впритул підібралася до колишнього секретного випробувального полігону. Рятувальники намагаються стримати вогонь, адже на закритій території досі зберігаються небезпечні речовини, здатні піднятися в повітря разом із димом.

Стихійне лихо під назвою "Сенді" (Sandy Fire), яке вирує в окрузі Вентура, підійшло на відстань близько чверті милі (приблизно 400 метрів) до закритої польової лабораторії Санта-Сузана (SSFL). Як повідомляє видання Interesting Engineering, боротьбу з вогнем ускладнює спекотна та вітряна погода, яка встановилася в регіоні цього тижня.

Актуально У зоні відчуження – масштабна пожежа: чи є підвищення радіації

Чому пожежа біля колишньої секретної лабораторії викликає таку паніку?

За даними пожежної служби Каліфорнії CAL FIRE, до ранку середи пожежа охопила майже 1700 акрів землі (690 гектарів), а локалізувати її вдалося лише на 15 відсотків. Через стрімке поширення вогню влада оголосила обов'язкову евакуацію для понад 43 700 жителів міста Сімі-Валлі (Simi Valley), а ще сотні людей отримали попередження про можливу евакуацію.

Колись польова лабораторія Санта-Сузана використовувалася для аерокосмічних та ядерних досліджень. Хоча об'єкт не функціонує вже багато років, роботи з його очищення тривають і досі. Зараз пожежники зосереджені на захисті цієї території, оскільки пожежа "Сенді" швидко просувається крізь сухий чагарник та крутий рельєф.

Чому це може бути небезпечно?

Особливе занепокоєння викликає потенційне радіоактивне забруднення. Якщо говорити просто, це коли невидимі, але дуже агресивні мікрочастинки (радіонукліди) осідають у ґрунті чи воді. Вони постійно виділяють енергію, яка буквально руйнує клітини живих організмів.

Коли починається пожежа, цей "невидимий ворог" разом із попелом та димом підіймається у повітря і може розноситися вітром на величезні відстані, потрапляючи в легені людей.

Фахівці попереджають, що звичайний лісовий дим і так містить небезпечні дрібні часточки, гази та хімікати, як-от бензол і важкі метали. Якщо ж вогонь охопить забруднені ділянки лабораторії, концентрація токсинів у повітрі над сусідніми населеними пунктами може критично зрости.

У 2018 році територія SSFL вже була під загрозою внаслідок масштабної пожежі Woolsey Fire, про що тоді розповідало видання NBC.

Як боряться з пожежею зараз?

Рятувальники намагаються стримати вогонь у всіх напрямках, особливо не підпускаючи його до забрудненої зони. Компанія Boeing, яка володіє більшою частиною території SSFL з 1996 року, підтвердила, що весь другорядний персонал уже евакуйовано. У компанії зазначили, що активно стежать за ситуацією спільно з місцевою владою та екстреними службами.

Ми активно стежимо за пожежею "Сенді" поблизу майданчика Санта-Сузана та тісно співпрацюємо з місцевою владою та службами екстреного реагування,

– прокоментували ситуацію представники компанії Boeing.

За розвитком подій спостерігають і на федеральному рівні. Міністерство енергетики США (DOE) повідомило на своєму сайті, що уважно стежить за пожежею "Сенді", яка палає поруч із лабораторією, і наразі загрози для самого об'єкта немає.

Міністерство енергетики США уважно стежить за пожежею "Сенді", розташованою поруч із польовою лабораторією Санта-Сузана. Наразі немає жодного впливу на об'єкт,

– прокоментували представники Міністерства енергетики США.

Коли все почалося?

Пожежа спалахнула поблизу Сімі-Валлі в понеділок, 18 травня, приблизно о 10:50 за тихоокеанським часом. Точна причина займання наразі з'ясовується.

Місцева поліція повідомила журналістам Eyewitness News, що один із очевидців заявив про трактор, який зачепив камінь під час розчищення чагарників безпосередньо перед початком пожежі. Проте слідчі поки не підтвердили цю версію.

Хоча в ніч на вівторок вогонь дещо вщух, згодом він спалахнув із новою силою через зміну напрямку вітру, який спрямував полум'я в бік Санта-Сузани.

Представники служби екстреної інформації округу Вентура запевнили, що станом на вечір вівторка, 19 травня 2026 року, о 17:27 за місцевим часом, вогонь не пошкодив територію лабораторії Санта-Сузана (також відомої як Rocketdyne), розташованої на Вулсі-Каньйон-Роуд.

Точних даних про те, наскільки близько підійшов вогонь зараз, рятувальники не надають, оскільки ситуація змінюється щохвилини.

Станом на вівторок, 19 травня 2026 року, о 17:27, пожежа не вплинула на польову лабораторію Санта-Сузана, розташовану на Вулсі-Каньйон-Роуд. Пожежні бригади продовжують приділяти пріоритетну увагу захисту цієї території,

– розповіли представники служби екстреної інформації округу Вентура.

Що відомо про випробувальний колишній ядерний об'єкт?

Польова лабораторія Санта-Сузана (SSFL) має тривалу історію промислового та наукового використання, яка залишила по собі небезпечний екологічний слід. Територія SSFL забруднена вже десятки років через випробування ракетних двигунів, хімічні роботи та серйозну ядерну аварію, яка сталася тут у 1959 році.

За даними Департаменту контролю за токсичними речовинами Каліфорнії, у тутешньому ґрунті та підземних водах містяться нафтові вуглеводні, промислові розчинники, важкі метали та радіоактивні матеріали.

Державні та федеральні відомства, зокрема NASA, Міністерство енергетики США та Boeing, досі працюють над довгостроковими планами очищення. Наприклад, у 2024 році в межах тимчасових заходів було вивезено понад 6000 кубічних ярдів забрудненого ґрунту.

Наразі безпосередньої небезпеки для забруднених зон немає, але з початком нового складного сезону лісових пожеж у Каліфорнії рятувальникам доведеться бути напоготові.

"Ми чудово усвідомлюємо важливість того, щоб зробити все можливе для обмеження поширення вогню. Ми впровадили розгалужені заходи контролю над пожежею навколо цього об'єкта",

– Ендрю Дауд, представник пожежної служби округу Вентура.

Це актуально не лише для США але й для всього світу

Ця подія вкотре привертає увагу до глобальної проблеми безпеки колишніх промислових та ядерних об'єктів в епоху кліматичних змін. Оскільки лісові пожежі стають дедалі частішими та інтенсивнішими, наявність таких "порохових діжок" поблизу густонаселених районів створює постійну загрозу екологічної катастрофи.

Загроза поширення лісових пожеж на радіоактивно забруднені території є добре знайомим викликом для України. На початку травня 2026 року в Чорнобильській зоні відчуження спалахнуло серйозне займання, що викликало значне занепокоєння. Тоді рятувальні служби оперативно заспокоїли громадян, повідомивши, що радіаційне тло в Київській області та загалом по країні залишається в межах норми, а загрози для населення немає.

Згодом, коли вогонь охопив понад тисячу гектарів чорнобильських лісів, фахівці зафіксували локальне підвищення концентрації цезію-137 у повітрі поблизу місць горіння. Це пояснювалося згорянням деревини, яка накопичила радіонукліди за десятиліття після аварії на ЧАЕС. Проте, оскільки пожежа вирувала на відносно чистих заповідних ділянках і не зачепила сховища радіоактивних відходів, ситуація залишилася повністю контрольованою.

Повертаючись до пожежі в Каліфорнії, згідно з коментарями представників місцевої влади, наразі немає жодних ознак того, що забруднені ділянки SSFL перебувають у безпосередній небезпеці. Однак, з огляду на те, що Каліфорнія вступає в черговий важкий сезон лісових пожеж, у найближчі місяці аварійним службам, можливо, доведеться мати справу з новими загрозами поблизу об'єкта.